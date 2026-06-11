Минтранс намерен начать испытания ВСМ в 2027 году
Министерство транспорта России поставило задачу начать в 2027 году испытания высокоскоростной магистрали. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС.
«Наша задача - в следующем году начать испытания, которые позволят нам сделать выводы, что-то донастроить, доработать», - заявил министр, подчеркнув, что это ключевой элемент дальнейшего движения.
По словам Никитина, на всем этапе пути, где будут проведены испытания, уже развернута стройка. В то же время специалисты сварили 11 кузовов вагонов первого высокоскоростного поезда. Пять из них прошли окраску, в четырех монтируют окна и различные системы.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом России, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении законов
- Минтранс намерен начать испытания ВСМ в 2027 году
- В Краснодаре после атаки дрона ВСУ загорелись две квартиры
- FIDE приостановила членство Федерации шахмат России
- «Безумие реформаторов»: Делягин потребовал ограничить действия Банка России
- Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне
- СМИ: В ЕС могут лишить полномочий Каллас и ее дипслужбу
- Касильяс потребовал компенсации от «Порту» за перенесенный в 2019 году инфаркт
- Ядерные мысли Трампа: США и Иран вновь обменялись ракетными ударами
- При взрыве на юге Китая погибли семь человек