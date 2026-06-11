Минтранс намерен начать испытания ВСМ в 2027 году

Министерство транспорта России поставило задачу начать в 2027 году испытания высокоскоростной магистрали. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Наша задача - в следующем году начать испытания, которые позволят нам сделать выводы, что-то донастроить, доработать», - заявил министр, подчеркнув, что это ключевой элемент дальнейшего движения.

По словам Никитина, на всем этапе пути, где будут проведены испытания, уже развернута стройка. В то же время специалисты сварили 11 кузовов вагонов первого высокоскоростного поезда. Пять из них прошли окраску, в четырех монтируют окна и различные системы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом России, пишет 360.ru.

