При взрыве на юге Китая погибли семь человек
Семь человек погибли при взрыве в поселке Синъань в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом говорится в сообщении местной полиции.
По данным управления общественной безопасности уезда Синъань, на одной из улиц в одноименном поселке прозвучал хлопок. ЧП произошло около 01.40 11 июня (20.40 10 июня мск).
«В результате происшествия погибли семь человек, 17 пострадавших доставлены в больницы для лечения», - указали правоохранители.
Проводится расследование причин инцидента.
Ранее в Узбекистане шесть человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва на пункте заправки газовых баллонов, напоминает 360.ru.
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