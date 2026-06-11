При взрыве на юге Китая погибли семь человек

Семь человек погибли при взрыве в поселке Синъань в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

По данным управления общественной безопасности уезда Синъань, на одной из улиц в одноименном поселке прозвучал хлопок. ЧП произошло около 01.40 11 июня (20.40 10 июня мск).

«В результате происшествия погибли семь человек, 17 пострадавших доставлены в больницы для лечения», - указали правоохранители.

Проводится расследование причин инцидента.

Ранее в Узбекистане шесть человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва на пункте заправки газовых баллонов, напоминает 360.ru.

