Касильяс потребовал компенсации от «Порту» за перенесенный в 2019 году инфаркт
Бывший вратарь португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс обратился в суд с требованием взыскать с команды компенсацию за частичную утрату трудоспособности. Об этом пишет газета As.
Касильяс в 2019 году перенес инфаркт на тренировочной базе «Порту», он смог вернуться к тренировкам, но позднее завершил футбольную карьеру, пишет 360.ru.
Экс-голкипер обратился в португальский суд и потребовал 3,7 млн евро за причинение вреда здоровью и вынужденное завершение карьеры. По мнению Касильяса, врач «Порту» ошибочно уверял игрока в решении проблемы с сердцем. Также спортсмен считает, что чрезмерные физические нагрузки на тренировках с командой могли спровоцировать сердечный приступ.
Икеру Касильясу 45 лет, он играл за «Порту» в 2015—2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Португалии, а также выиграл суперкубок страны.
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