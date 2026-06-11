Касильяс потребовал компенсации от «Порту» за перенесенный в 2019 году инфаркт

Бывший вратарь португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс обратился в суд с требованием взыскать с команды компенсацию за частичную утрату трудоспособности. Об этом пишет газета As.

Касильяс в 2019 году перенес инфаркт на тренировочной базе «Порту», он смог вернуться к тренировкам, но позднее завершил футбольную карьеру, пишет 360.ru.

Экс-голкипер обратился в португальский суд и потребовал 3,7 млн евро за причинение вреда здоровью и вынужденное завершение карьеры. По мнению Касильяса, врач «Порту» ошибочно уверял игрока в решении проблемы с сердцем. Также спортсмен считает, что чрезмерные физические нагрузки на тренировках с командой могли спровоцировать сердечный приступ.

Икеру Касильясу 45 лет, он играл за «Порту» в 2015—2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Португалии, а также выиграл суперкубок страны.

