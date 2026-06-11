FIDE приостановила членство Федерации шахмат России
Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины и предписал ФШР в течение 90 дней прекратить деятельность в Крыму, Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Совет FIDE рассмотрел вопрос о выполнении решения CAS и сделал вывод, что изложенные требования не выполнили в установленные сроки.
«В связи с этим и в соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-участницы», - говорится в сообщении.
При этом FIDE сохранит меры, обеспечивающие возможность участия отдельных соответствующих требованиям шахматистов в международных турнирах на условиях, установленных федерацией.
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