FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины и предписал ФШР в течение 90 дней прекратить деятельность в Крыму, Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Совет FIDE рассмотрел вопрос о выполнении решения CAS и сделал вывод, что изложенные требования не выполнили в установленные сроки.

«В связи с этим и в соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-участницы», - говорится в сообщении.

При этом FIDE сохранит меры, обеспечивающие возможность участия отдельных соответствующих требованиям шахматистов в международных турнирах на условиях, установленных федерацией.

