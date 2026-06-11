В Краснодаре после атаки дрона ВСУ загорелись две квартиры

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Краснодаре и спровоцировали возгорание, пишет 360.ru. В результате пострадали два человека.

«Возгорание произошло в 2 квартирах», - указали в оперштабе.

Отмечается, что фасад дома поврежден, также были выбиты стекла.



