Умер 40-летний актер Алексей Янин

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — говорится в сообщении.

В театре принесли соболезнования родным и близким актера.

Также сообщили, что о времени и месте прощания с Яниным сообщат дополнительно.

В РАМТе Янин успел сыграть роли Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Он также известен по работе в сериалах «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Одноклассницы», «Дочки-матери» и других.

Алексей Янин перенес обширный инсульт в мае 2015 года. С тех пор он уже не мог выступать. За артистом ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Слухи о том, что Янина оставила участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова, исполнительница не комментировала в прессе.











