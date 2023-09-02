Умер 40-летний актер Алексей Янин
Актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба РАМТа в Telegram-канале 2 сентября.
«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — говорится в сообщении.
В театре принесли соболезнования родным и близким актера.
Также сообщили, что о времени и месте прощания с Яниным сообщат дополнительно.
В РАМТе Янин успел сыграть роли Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Он также известен по работе в сериалах «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Одноклассницы», «Дочки-матери» и других.
Алексей Янин перенес обширный инсульт в мае 2015 года. С тех пор он уже не мог выступать. За артистом ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Слухи о том, что Янина оставила участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова, исполнительница не комментировала в прессе.
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