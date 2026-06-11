Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне
Встреча спецпредставителя президента России, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом рассказал сам Дмитриев в интервью Berliner Zeitung.
Глава РФПИ отметил, что стороны находятся в постоянном контакте и на этой неделе «неоднократно разговаривали».
«Ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне», - подчеркнул Дмитриев.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию, напоминает 360.ru.
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