Умер 32-летний актер Ильин из фильма «Солнцепек»
Тело российского киноактера Кирилла Ильина обнаружили в его квартире. Он умер еще 24 августа в возрасте 32 лет, сообщается на сайте «Кино-театр».
Ильин известен работой в фильме о Донбассе «Солнцепек». О причине смерти артиста не уточняется.
Кирилл Ильин также играл в фильмах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Гражданская жена» и «Капитан Голливуд». Отмечается, что посмертно выйдет лента с участием Ильина «Остров Юрьева», которая еще находится в производстве.
Ранее Дарья Янина опровергла сообщения о смерти своего супруга, актера Российского академического молодежного театра Алексея. По ее словам супруг жив, врачи ошибочно сообщили о его смерти, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru