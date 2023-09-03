Умер 32-летний актер Ильин из фильма «Солнцепек»

Ильин известен работой в фильме о Донбассе «Солнцепек». О причине смерти артиста не уточняется.

Кирилл Ильин также играл в фильмах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Гражданская жена» и «Капитан Голливуд». Отмечается, что посмертно выйдет лента с участием Ильина «Остров Юрьева», которая еще находится в производстве.

Ранее Дарья Янина опровергла сообщения о смерти своего супруга, актера Российского академического молодежного театра Алексея. По ее словам супруг жив, врачи ошибочно сообщили о его смерти, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





