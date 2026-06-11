По его словам, для начала необходимо ввести ограничения финансовых спекуляции, а только потом снижать ключевую ставку до 2% годовых.

«Я бы рекомендовал им ввести ограничения финансовых спекуляций, которые необходимы уровню зрелости нашей финансовой системы. Нужно быть абсолютно безграмотным человеком, чтобы этого не понимать, потому что эта потребность появилась более 30 лет назад. Нужно идти тем путём, по которому прошли США, западная Европа, Япония. Этим путём сейчас идут Индия и Китай. После этого можно устанавливать ключевую ставку на том уровне, который сделает кредит доступнее для экономики — до 2% годовых», — добавил Делягин.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский сказал НСН, что сегодня ключевая ставка из-за уровня инфляции не может быть ниже 12%. На последнем заседании 24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5%.

