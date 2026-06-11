«Безумие реформаторов»: Делягин потребовал ограничить действия Банка России
Для начала необходимо ввести ограничения финансовых спекуляции, а только потом снижать ключевую ставку до 2% годовых, сказал НСН Михаил Делягин.
Действия Банк России необходимо ограничить, потому что регулятор разрушает российскую экономику, сказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет законопроект о согласовании с Госдумой решения Центрального банка РФ о ключевой ставке выше 7%, пишет ТАСС. По его словам, данный порог выбран исходя из действующей инфляционной цели Банка России. Делягин согласился со своим коллегой по Госдуме и обрушился с критикой на ЦБ.
«Конечно же, никто не хочет, чтобы его полномочия ограничивали. Однако Банк России настолько агрессивно разрушает российскую экономику своими действиями, настолько цинично игнорирует общественные интересы и потребности общественного развития, что ограничения этого безумного произвола просто необходимы. Если правительство не хочет защищать экономику от безумия либеральных реформаторов, значит, это должна делать Госдума. Здесь не нужно находить общий язык. Депутаты входят в Национальный банковский совет, который является элементом управления Банком России. Депутаты заслушивают документы Банка России. В конце концов, депутаты принимают законы, по которым действует Банк России. У нас очень часто воспринимают ЦБ как беззаконную структуру, которая игнорирует российские законы. Но это не так. Депутаты не обязаны ничего согласовывать с Банком России, они могут принять закон, по которому тот будет жить. Другое дело, что "Единая Россия" принципиально отказывается от ограничений действий Банка России, которые разрушают страну», — сказал собеседник НСН.
По его словам, для начала необходимо ввести ограничения финансовых спекуляции, а только потом снижать ключевую ставку до 2% годовых.
«Я бы рекомендовал им ввести ограничения финансовых спекуляций, которые необходимы уровню зрелости нашей финансовой системы. Нужно быть абсолютно безграмотным человеком, чтобы этого не понимать, потому что эта потребность появилась более 30 лет назад. Нужно идти тем путём, по которому прошли США, западная Европа, Япония. Этим путём сейчас идут Индия и Китай. После этого можно устанавливать ключевую ставку на том уровне, который сделает кредит доступнее для экономики — до 2% годовых», — добавил Делягин.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский сказал НСН, что сегодня ключевая ставка из-за уровня инфляции не может быть ниже 12%. На последнем заседании 24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5%.
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