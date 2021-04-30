«#Засранка» и «Кровопийцы». ММКФ назвал имена победителей

Гран-при ММКФ и главный приз фестиваля «Золотой Георгий» получил румынский режиссер Андрей Хуцуляк за фильм с довольно провокационным названием «#Засранка». Основанная на реальных событиях картина в сатирическом ключе повествует о женщине, ставшей объектом буллинга в соцсетях.

Актриса Андрея Грэмоштяну, сыгравшая главную героиню «#Засранки», получила на ММКФ приз «Серебряный Георгий» за лучшую женскую роль.

Специальный приз жюри получил фильм немецкого режиссера Юлиана Радльмайера «Кровопийцы». Он рассказывает о нищем советском эмигранте, мечтающем о карьере в Голливуде и встретившем богатую вампиршу.

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую мужскую роль получил Сохейл Гханнадан, сыгравший в иранской картине «Сын».

Россиянин Алексей Федорченко, снявший фильм «Последняя "Милая Болгария"» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», получил приз ММКФ за лучшую режиссерскую работу.

Ну а начинался кинофестиваль с неожиданного снятия с показа фильма «Фанаты», основанного на реальных событиях и рассказывающего о фанатах-геях московских футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА, которые убивали других геев.

Картина должна была выйти в преддверии игры «Спартака» и ЦСКА, состоявшейся 25 апреля в рамках чемпионата России по футболу. Этот матч считается главным московским дерби и обычно сопровождается драками фанатов. Однако директор российских программ ММКФ Ирина Павлова сняла «Фанатов» с показа, отметив, что это ее личное решение, причину которого она предпочитает оставить при себе.

Кинокритик Давид Шнейдеров не усмотрел в этом решении цензуры, отметив в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что фильм могли снять с показа из-за большого количества мата.

Со своей стороны, президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов сказал «Радиоточке НСН», что организаторы ММКФ могли убрать фильм «по глупости», опасаясь, что фестиваль могут закрыть из-за «Фанатов».

«Очень жаль, что так получилось. Но в данном случае это ошибка организаторов. Исключили по глупости, потому что, если бы он был показан, на него никто бы не обратил внимания. Испугался Союз кинематографистов, где картина должна была показываться, он и запустил процесс. Сыграла свою роль общая напряженность из-за ковида и нетерпимость к гомосексуализму в определенных кругах, особенно в спортивных», - сказал Разлогов.

Скандал с «Фанатами» привлек к ММКФ внимание футбольных болельщиков, которые писали в интернете гневные сообщения режиссеру фильма Севе Галкину.

«Реакция фанатов ожидаема и совершенно предсказуема, потому что мы живем в обществе со своими культурными ценностями. На Западе и в России совершенно разные культурные коды. К примеру, в Саудовской Аравии камнями могут побить за вещи, которые кажутся европейцам разумными. Поэтому не надо так глубоко копать. Всем понятно, что это оскорбительно, когда футбольный фанатизм, дело всей твоей жизни связывают с тем, что какие-то геи кого-то убивали», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.