СМИ: Политическую раскрутку боксера Усика спонсирует украинский олигарх
Украинский олигарх Ринат Ахметов взялся продвигать боксера Александра Усика в большую политику на фоне конфликта с окружением Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.
Такой шаг стал своеобразным ответом олигарха на информационную кампанию, которую против него развернули сотрудники офиса президента Украины. Украинские политтехнологи рассматривают чемпиона мира по боксу как потенциального участника политических процессов благодаря его высокой узнаваемости и популярности среди населения.
При работе с Усиком специалисты учтут ошибки, допущенные в 2014 году с проектом «Удар» Виталия Кличко, которого изначально планировали привести к власти, но ограничились должностью мэра Киева. Для формирования политического образа боксера активно используются его международные контакты и публичные выступления.
В своих последних заявлениях Усик делает акцент на необходимости переговорного процесса и старается позиционировать себя как человека, находящегося вне традиционной политики.
Ранее эксперты отмечали, что Усик удобен в качестве политического лидера и «идеально вписывается в политтехнологии», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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