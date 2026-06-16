Украинский олигарх Ринат Ахметов взялся продвигать боксера Александра Усика в большую политику на фоне конфликта с окружением Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.

Такой шаг стал своеобразным ответом олигарха на информационную кампанию, которую против него развернули сотрудники офиса президента Украины. Украинские политтехнологи рассматривают чемпиона мира по боксу как потенциального участника политических процессов благодаря его высокой узнаваемости и популярности среди населения.