«Убрали по глупости». Разлогов выступил в защиту гей-драмы «Фанаты» на ММКФ

«Очень жаль, что так получилось. Но в данном случае это ошибка организаторов. Исключили по глупости, потому что если бы он был показан, на него никто бы не обратил внимания. Испугался Союз кинематографистов, где картина должна была показываться, он и запустил процесс. Сыграла свою роль общая напряженность из-за ковида и нетерпимость к гомосексуализму в определенных кругах, особенно в спортивных»,- отметил Разлогов.

По его словам, организаторы испугались, что фестиваль могут закрыть. Не исключено, что на их решение повлиял и неудачный пример фестиваля "Артдокфеста".

«Когда шумиха началась, я посмотрел картину и сказал, что там ничего такого нет, но потом дирекция Дома кино испугалась, потому что кто-то написал в соцсетях, будто теперь у Московского фестиваля будут такие же неприятности, как у «Артдокфеста» в Петербурге, что московский фестиваль тоже закроют. Московский фестиваль никто, конечно, закрывать не собирался, это государственный фестиваль – его не так просто закрыть, но они перепугались», - объяснил эксперт.