«Убрали по глупости». Разлогов выступил в защиту гей-драмы «Фанаты» на ММКФ
Кирилл Разлогов назвал снятие с программы ММКФ гей-драмы о фанатах ошибкой организаторов, которые испугались закрытия фестиваля.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал снятие с показа на кинофестивале гей-драмы о фанатах ошибкой организаторов.
Ранее сообщалось, что ММКФ без объяснения причин отказался от показа короткометражной гей-драмы «Фанаты» о болельщиках «Спартака» и ЦСКА, основанной на реальных событиях.
«Очень жаль, что так получилось. Но в данном случае это ошибка организаторов. Исключили по глупости, потому что если бы он был показан, на него никто бы не обратил внимания. Испугался Союз кинематографистов, где картина должна была показываться, он и запустил процесс. Сыграла свою роль общая напряженность из-за ковида и нетерпимость к гомосексуализму в определенных кругах, особенно в спортивных»,- отметил Разлогов.
По его словам, организаторы испугались, что фестиваль могут закрыть. Не исключено, что на их решение повлиял и неудачный пример фестиваля "Артдокфеста".
«Когда шумиха началась, я посмотрел картину и сказал, что там ничего такого нет, но потом дирекция Дома кино испугалась, потому что кто-то написал в соцсетях, будто теперь у Московского фестиваля будут такие же неприятности, как у «Артдокфеста» в Петербурге, что московский фестиваль тоже закроют. Московский фестиваль никто, конечно, закрывать не собирался, это государственный фестиваль – его не так просто закрыть, но они перепугались», - объяснил эксперт.
Он также рассказал, что иногда фильмы приходится исключать из программы по разным причинам. В прошлом году, например, был заявлен армянский фильм про Нагорный Карабах, который организаторы вынуждены были убрать, потому что началась война, отмечает Разлогов.
Ранее директор российских программ ММКФ Ирина Павлова заявила, что снятие с показа «Фанатов» - это ее личное решение, причину которого она предпочитает оставить при себе.
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