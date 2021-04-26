«Мат, а не цензура». Кинокритик объяснил проблемы «Фанатов» на ММКФ

«Есть гипотеза, что это произошло из-за большого количества ненормативной лексики, которая запрещена по закону. Видимо, не было копий, где эта лексика была бы «запикана». Поэтому, формально я понимаю, что произошло», - сказал Шнейдеров.

Он напомнил, что снятие «Хулиганов» с показа было личным решением директора российских программ ММКФ Ирины Павловой.

Кинокритик подчеркнул, что цензура не может быть применима к кино ни в коем случае. «Применимы возрастные ограничения, которые должны жестко соблюдаться. А цензура и культура не совместимы вообще, поскольку любая цензура культуру убивает», - уверен собеседник НСН.

Касаясь проблем фестиваля в целом, он отметил, что на ММКФ перестали приезжать звезды мирового уровня.

«Фестиваль во многом определяют гости, а они в Россию они ездят. Прошли те времена, когда сюда приезжали Вуди Харрельсон, Джек Николсон, даже тот же Тинто Брасс. Сейчас продюсеры предпочитают отдавать фильмы не в Москву, а в Венецию, Канны, Берлин, Рим, Локарно, поэтому сейчас фестиваль переживает не лучшие времена», - сказал Шнейдеров.

Он высказал мнение, что проблемы ММКФ связаны с недостаточным финансированием.



«Во-первых, у фестиваля нет столько денег, а большие гости стоят много денег. Во-вторых, в Москве нет фестивального дворца, которые есть в Каннах, Венеции и Берлине. Здесь нет даже кинофестивального центра. У нас открытие и закрытие проходят в Московском театре мюзикла, сам фестиваль – в кинотеатре «Октябрь», - посетовал кинокритик.