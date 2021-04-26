«Мат, а не цензура». Кинокритик объяснил проблемы «Фанатов» на ММКФ
Причиной снятия с показа на ММКФ фильма «Фанаты», повествующего о футбольных фанатах-геях, могло быть большое количество в нем ненормативной лексики, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.
Скандал со снятием гей-драмы «Фанаты» с показа на Московском международном кинофестивале (ММКФ) не имеет отношения к цензуре, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее сообщалось, что ММКФ без объяснения причин отказался от показа короткометражной гей-драмы «Фанаты» о болельщиках «Спартака» и ЦСКА, основанной на реальных событиях.
«Есть гипотеза, что это произошло из-за большого количества ненормативной лексики, которая запрещена по закону. Видимо, не было копий, где эта лексика была бы «запикана». Поэтому, формально я понимаю, что произошло», - сказал Шнейдеров.
Он напомнил, что снятие «Хулиганов» с показа было личным решением директора российских программ ММКФ Ирины Павловой.
Кинокритик подчеркнул, что цензура не может быть применима к кино ни в коем случае. «Применимы возрастные ограничения, которые должны жестко соблюдаться. А цензура и культура не совместимы вообще, поскольку любая цензура культуру убивает», - уверен собеседник НСН.
Касаясь проблем фестиваля в целом, он отметил, что на ММКФ перестали приезжать звезды мирового уровня.
«Фестиваль во многом определяют гости, а они в Россию они ездят. Прошли те времена, когда сюда приезжали Вуди Харрельсон, Джек Николсон, даже тот же Тинто Брасс. Сейчас продюсеры предпочитают отдавать фильмы не в Москву, а в Венецию, Канны, Берлин, Рим, Локарно, поэтому сейчас фестиваль переживает не лучшие времена», - сказал Шнейдеров.
Он высказал мнение, что проблемы ММКФ связаны с недостаточным финансированием.
«Во-первых, у фестиваля нет столько денег, а большие гости стоят много денег. Во-вторых, в Москве нет фестивального дворца, которые есть в Каннах, Венеции и Берлине. Здесь нет даже кинофестивального центра. У нас открытие и закрытие проходят в Московском театре мюзикла, сам фестиваль – в кинотеатре «Октябрь», - посетовал кинокритик.
При этом Шнейдеров подчеркнул, что в этой ситуации нет вины президента ММКФ Никиты Михалкова. «Михалков здесь абсолютно не причем. Он же не на свои деньги содержит фестиваль. Тут вопрос к государству – воля барина поддержать фестиваль. Да и вообще у государства туго с поддержкой культуры. Сколько «от щедрот» выделяют – такой фестиваль и получается», - заключил Шнейдеров.
Ранее директор российских программ ММКФ Ирина Павлова заявила, что снятие с показа «Фанатов» - это ее личное решение, причину которого она предпочитает оставить при себе.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрекал, что в этом году программа ММКФ может произвести на зрителей «шоковый эффект».
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