Украинский суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в нарушении законов войны. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в своём в Telegram-канале
По версии украинского следствия, в октябре-ноябре 2022 года Сальдо отдал приказ об эвакуации урожая зерна на левобережную часть региона, что квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны.
Это уже третий заочный приговор российскому губернатору со стороны украинских правоохранительных органов. Ранее Сальдо уже признавали виновным в государственной измене и преступлениях против национальной безопасности Украины.
Ранее заочно осужденный на Украине помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что киевский суд «судит историю», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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