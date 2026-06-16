Украинский суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в нарушении законов войны. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в своём в Telegram-канале

По версии украинского следствия, в октябре-ноябре 2022 года Сальдо отдал приказ об эвакуации урожая зерна на левобережную часть региона, что квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны.