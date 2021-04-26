«Как посмели?» Футбольные фанаты оскорбились гей-драмой
Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал, почему на создателей фильма «Фанаты», снятого ранее с ММКФ, началась травля в сети.
Футбольные болельщики считают фильм «Фанаты» оскорблением и не понимают, как его вообще посмели снять, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
Ранее фильм, в котором показана гей-пара болельщиков «Спартака» и ЦСКА, был снят с показа на Московском международном кинофестивале (ММКФ). После шумихи в новостях в социальных сетях стали появляться угрозы к создателям фильма.
«Реакция фанатов ожидаема и совершенно предсказуема, потому что мы живем в обществе со своими культурными ценностями. На Западе и в России совершенно разные культурные коды. К примеру, в Саудовской Аравии камнями могут побить за вещи, которые кажутся европейцам разумными. Поэтому не надо так глубоко копать. Всем понятно, что это оскорбительно, когда футбольный фанатизм, дело всей твоей жизни связывают с тем, что какие-то геи кого-то убивали», - заявил Шпрыгин.
Он считает, что фильм не стоит связывать с фанатским движением в принципе, потому что следует отличать тех, кто болеет за какую-то команду, от настоящих фанатов.
«Во-первых, этот фильм только условно основан на реальных событиях. Дело в том, что у нас любой может назваться фанатом какой угодно команды, и это никак не проверишь. И там нашли действительно преступников, которые представились, что один из них болел за Спартак, второй – за ЦСКА, если брать те события, на которых оно основано. Действительно, есть два преступника, действительно они убивали, действительно они вступили в связь, один болел за Спартак, а второй – за ЦСКА. Но болели - это не значит, что они имели прямое отношение к каким-то действующим фанатским объединениям клубов», - объяснил глава российских болельщиков.
Шпрыгин рассказал, что футбольные фанаты относятся к геям точно так же, как в целом российское общество.
«Меня очень мучили этим вопросом западные журналисты перед чемпионатом мира 2018 года. Истерзали меня. Но как я могу ответить по-другому. Фанаты и футбольные болельщики - это не отдельная категория. Это такой же срез общества, как и все. К геям точно так же относятся и десантники в армии, и байкеры, и какие-нибудь рыбаки-охотники, и футбольные фанаты, и авутогонщики. У нас люди с такой наклонностью это не афишируют, радужные флаги на каждом втором баре на улице не висят. Так же и с этой историей про фильм. Пошла соответствующая реакция. Но у нас идет реакция в виде бабахания пальцами по клавишам кнопок, а не такая, что студию сожгли, машину сожгли, или на выходе перевернули все, разгромили. Таких крайностей нет. А "клацание" в интернете кнопками у нас идет. Чуть что - начинается травля. Это тоже особенность нашего цифрового века», - рассказал Шпрыгин.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров предположил, что причиной снятия фильма с ММКФ могло быть большое количество мата.
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