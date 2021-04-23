«Шоковый эффект». Кинокритик рассказал, в чем сила ММКФ и сколько он стоит

По его словам, ММКФ сейчас очень важен, потому что он один из немногих фестивалей в мире, которые проходят в очном формате.

«Сила ММКФ в том, что он один из пяти фестивалей, которые проходят оффлайн. А в режиме онлайн сейчас проходят сотни фестивалей. Некоторые события фестиваля будут онлайн, особенно с теми зарубежными гостями, которые по разным причинам не смогли приехать в Москву», - рассказал кинокритик.

Разлогов считает, что программа кинофестиваля может произвести на зрителей «шоковый эффект».

«От программы можно ждать разнообразия и большего шокового эффекта, соответствующего пандемии. Вся программа международная, есть российские картины в небольшом количестве, есть отдельная российская программа, которая в официальную программу фестиваля не входит», - отметил президент гильдии киноведов и кинокритиков России.

По его мнению, при Никите Михалкове, являющемся сейчас президентом ММКФ, кинофестиваль развивается «по-разному».

«У фестиваля были разные периоды. Что касается, Михалкова, у него много разных других забот. У Давлетьярова (бывший директор ММКФ Ренат Давлетьяров - прим. НСН) фестиваль был главным проектом, а у Михалкова это не главный проект, что не очень хорошо для фестиваля, но понятно, что у него есть другие вещи. Он работающий режиссер, руководитель студии, у него есть очень много вещей, которые, может быть, более дороги, чем ММКФ», - считает Разлогов.