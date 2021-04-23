«Шоковый эффект». Кинокритик рассказал, в чем сила ММКФ и сколько он стоит
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России объяснил НСН, в чем уникальность фестиваля, каков его бюджет и чего ждать зрителям.
Пандемия не повлияла на бюджет Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а от его программы можно ожидать шокового эффекта, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.
«Бюджет фестиваля всегда приблизительно один и тот же, он уменьшается вместе с падением рубля. Это 125 млн рублей государственных денег. Плюс есть небольшие спонсорские деньги», - отметил он.
По его словам, ММКФ сейчас очень важен, потому что он один из немногих фестивалей в мире, которые проходят в очном формате.
«Сила ММКФ в том, что он один из пяти фестивалей, которые проходят оффлайн. А в режиме онлайн сейчас проходят сотни фестивалей. Некоторые события фестиваля будут онлайн, особенно с теми зарубежными гостями, которые по разным причинам не смогли приехать в Москву», - рассказал кинокритик.
Разлогов считает, что программа кинофестиваля может произвести на зрителей «шоковый эффект».
«От программы можно ждать разнообразия и большего шокового эффекта, соответствующего пандемии. Вся программа международная, есть российские картины в небольшом количестве, есть отдельная российская программа, которая в официальную программу фестиваля не входит», - отметил президент гильдии киноведов и кинокритиков России.
По его мнению, при Никите Михалкове, являющемся сейчас президентом ММКФ, кинофестиваль развивается «по-разному».
«У фестиваля были разные периоды. Что касается, Михалкова, у него много разных других забот. У Давлетьярова (бывший директор ММКФ Ренат Давлетьяров - прим. НСН) фестиваль был главным проектом, а у Михалкова это не главный проект, что не очень хорошо для фестиваля, но понятно, что у него есть другие вещи. Он работающий режиссер, руководитель студии, у него есть очень много вещей, которые, может быть, более дороги, чем ММКФ», - считает Разлогов.
Он отметил, что ограничения для посетителей фестиваля будут те же самые, что осенью 2020 года во время 42-го ММКФ. «Это ограничения по посадке, по ношению масок, ничего практически не изменилось. Мы рассчитывали, что будет какое-то послабление, но его не последовало», - пояснил собеседник НСН.
22 апреля открылся 43-й Московский международный кинофестиваль. В основную конкурсную программу ММКФ вошли 13 фильмов из разных стран. Всего в рамках кинофорума заявлено более 200 фильмов, которые будут показаны в 24 кинозалах Москвы.
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