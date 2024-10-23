Ставят на «Любовь»: Как отказ кинотеатров от «Венома» в ноябре скажется на выручке

По ее словам, отказаться от предсеансового проката в российских кинотеатрах станет возможно, когда будет достаточно российского контента.

«Обсуждать полный отказ от «теневого» показа можно будет тогда, когда российские продюсеры смогут обеспечить кинотеатры контентом, пока же периоды между крупными отечественными релизами очень большие. Кинотеатры должны функционировать бесперебойно. Если запретить предсеансовое обслуживание сейчас, то мы просто похороним кинотеатры», - отметила эксперт.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН заявил, что картина «Любовь Советского Союза» точно не станет проходной историей и, скорее всего, соберет хорошую кассу. В свою очередь, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что кинолента будет интересна только узкой аудитории.