Ставят на «Любовь»: Как отказ кинотеатров от «Венома» в ноябре скажется на выручке
Обсуждать полный отказ от «теневого» показа можно будет только тогда, когда российские продюсеры смогут обеспечить кинотеатры отечественным контентом, сказала НСН Нина Ромодановская.
Российские кинотеатры охотно убирают иностранные фильмы из «теневого» проката перед крупными отечественными релизами, сказала в эфире НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.
Кинотеатры ранее приостановили демонстрацию зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания на срок с 4 по 11 ноября. Об этом договорились дистрибьютор «Централ Партнершип» (ЦПШ) и владельцы кинотеатров. В этот промежуток времени должен был начаться показ фильма Marvel «Веном. Последний танец». Эксперты связывают такое решение с премьерой киноленты «Любовь Советского Союза» от «Первого канала». Ромодановская отметила, что перед большими российскими релизами кинотеатры сами охотно отказываются от «теневого» проката.
«Когда выходят крупные российские релизы, то кинотеатры сами снимают иностранные фильмы с предсеансового обслуживания. Я не думаю, что ЦПШ пришлось сильно давить на кинотеатры. Кинопрокатчики прекрасно понимают, что российский контент все равно приоритетный, он больше зарабатывает, потому что у него есть маркетинг. У фильма «Любовь Советского Союза» маркетинг точно будет, как и поддержка «Первого канала». Приостановка предсеансового обслуживания на период с 4 по 11 ноября может сказаться положительно на выручке кинотеатров, если «Любовь Советского Союза» понравится зрителям. Если не понравится, что тоже возможно, то будут проблемы», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, отказаться от предсеансового проката в российских кинотеатрах станет возможно, когда будет достаточно российского контента.
«Обсуждать полный отказ от «теневого» показа можно будет тогда, когда российские продюсеры смогут обеспечить кинотеатры контентом, пока же периоды между крупными отечественными релизами очень большие. Кинотеатры должны функционировать бесперебойно. Если запретить предсеансовое обслуживание сейчас, то мы просто похороним кинотеатры», - отметила эксперт.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН заявил, что картина «Любовь Советского Союза» точно не станет проходной историей и, скорее всего, соберет хорошую кассу. В свою очередь, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что кинолента будет интересна только узкой аудитории.
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