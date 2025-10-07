Продажи кокошников выросли более чем вдвое. В пресс-службах Объединенной компании Wildberries&Russ и Ozon сообщили о популярности этих головных уборов. Также маркетплейсы отмечают рост спроса на платки, платья и сарафаны в русском стиле. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его радует возрождение интереса к национальным традициям. Лисовец заметил, что сегодня кокошники чаще всего можно встретить на тематических вечеринках.

«Надо к этому относиться с юмором. На улицах я еще ни разу не видел никого в кокошниках. Это, конечно, для каких-то вечеринок. Слишком громкое заявление, что кокошник вошел в моду и все его носят. Я, как стилист, рекомендую не относиться к этому буквально. Все-таки мы живем в XXI веке. Уважать наши традиции – прекрасно. Можно, конечно, появиться в кокошнике в метро в 9 утра, чтобы обратить на себя внимание, но все же это больше для какого-то особого случая», - заметил он.