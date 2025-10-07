Лисовец не поверил в тренд на кокошники

Образы с кокошниками сегодня можно встретить на вечеринках, концертах и в соцсетях, но в повседневной жизни ему не найдется места, сказал НСН Владислав Лисовец.

Кокошник, как элемент исторического костюма, может стать аксессуаром для роликов в соцсетях, но вряд ли будет трендом на городских улицах, отметил в беседе с НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

Продажи кокошников выросли более чем вдвое. В пресс-службах Объединенной компании Wildberries&Russ и Ozon сообщили о популярности этих головных уборов. Также маркетплейсы отмечают рост спроса на платки, платья и сарафаны в русском стиле. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его радует возрождение интереса к национальным традициям. Лисовец заметил, что сегодня кокошники чаще всего можно встретить на тематических вечеринках.

«Надо к этому относиться с юмором. На улицах я еще ни разу не видел никого в кокошниках. Это, конечно, для каких-то вечеринок. Слишком громкое заявление, что кокошник вошел в моду и все его носят. Я, как стилист, рекомендую не относиться к этому буквально. Все-таки мы живем в XXI веке. Уважать наши традиции – прекрасно. Можно, конечно, появиться в кокошнике в метро в 9 утра, чтобы обратить на себя внимание, но все же это больше для какого-то особого случая», - заметил он.

По словам собеседника НСН, кокошник, подобно меховой шапке, может стать трендом соцсетей, но вряд ли кто-то решит интегрировать его в городские образы.

«Любой исторический костюм - это всегда немножко иронично. Не знаю ничего из исторического костюма, что сегодня выглядело бы актуально и стало общенародным трендом. Скорее всего, статистика связана с тем, что молодежь пошла на концерты Надежды Кадышевой и стала примерять на себя национальный костюм, в том числе кокошник. Как история с меховой шапкой и с песней Кати Лель - это хайп. Не исключаю, что танец в кокошнике станет трендом соцсетей. Но это хайп, который затем успокоится. Говорить, что все в Европе будут в меховых шапках и кокошниках после роликов в интернете, не стоит. Сейчас уже нечему удивляться, просто кокошник не самый удобный аксессуар, чтобы стать повсеместно модным», - уточнил Лисовец.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года россияне потратили рекордные 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской обуви с раздвоенным носком, которую в народе называют «козлиными тапками». Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это максимальный показатель расходов на обувь за последние четыре года, напоминает «Радиоточка НСН»

ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
