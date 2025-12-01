СМИ: Судан предложил РФ разместить военно-морскую базу в районе Красного моря

Правительство Судана направило Москве подробный план, в котором предлагает разместить на территории страны российскую военно-морскую базу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на суданских чиновников.

По данным издания, документ объемом 25 страниц предусматривает размещение до 300 российских военнослужащих и четырех военных кораблей в Порт-Судане или ином пункте на побережье Красного моря. Отмечается, что предполагаемая база находилась бы на стратегически значимом участке, контролирующем ключевые торговые маршруты региона. Кроме того, Россия могла бы получить доступ к выгодным горнодобывающим концессиям в одном из крупнейших золотодобывающих государств Африки.