СМИ: Судан предложил РФ разместить военно-морскую базу в районе Красного моря
Правительство Судана направило Москве подробный план, в котором предлагает разместить на территории страны российскую военно-морскую базу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на суданских чиновников.
По данным издания, документ объемом 25 страниц предусматривает размещение до 300 российских военнослужащих и четырех военных кораблей в Порт-Судане или ином пункте на побережье Красного моря. Отмечается, что предполагаемая база находилась бы на стратегически значимом участке, контролирующем ключевые торговые маршруты региона. Кроме того, Россия могла бы получить доступ к выгодным горнодобывающим концессиям в одном из крупнейших золотодобывающих государств Африки.
Источники WSJ отмечают, что возможное соглашение дало бы Москве серьезное стратегическое преимущество и вызвало бы обеспокоенность США, стремящихся предотвратить усиление влияния России и Китая в африканских портах. Один из суданских военных сообщил газете, что страна также нуждается в новых поставках вооружений.
Американские источники, упомянутые в публикации, считают, что база в Ливии или Порт-Судане расширила бы возможности России по проецированию силы. Отставной генерал-майор ВВС США Марк Хикс заявил, что соглашение с Суданом укрепило бы международные позиции Москвы и увеличило ее влияние в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru