Песков: Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о докладе, представленном главе государства Владимиру Путину о ходе боевых действий на нескольких направлениях, сообщает РИА Новости.
По его словам, командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук информировал Верховного главнокомандующего о ликвидации окруженной группировки Вооруженных сил Украины в красноармейско-димитровском районе. Южная часть города Димитров взята под контроль российскими войсками. Также доложено о текущей обстановке в полностью освобожденном Красноармейске.
Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил о продвижении войск в Запорожской и Днепропетровской областях. В частности, подразделения вышли к реке Гайчур и приступили к операции по освобождению города Гуляйполе. По данным Пескова, части 5-й общевойсковой армии уже ведут уличные бои в северо-восточной части города.
Кроме того, перед военным руководством были поставлены задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в зимний период.
Ранее Путин заявил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
