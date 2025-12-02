Залужный намекнул на возвращение в Украину

Действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, ранее занимавший пост главнокомандующего ВСУ, сообщил в соцсетях о своем возвращении на родину.

СМИ: Залужный предложил разместить на Украине ядерное оружие

Он сопроводил запись фразой «Дома лучше» и фотографией с супругой. На их фоне стоит украшенная елка и кофейный автомат с украиноязычной надписью.

Ранее издание The Sunday Times со ссылкой на опросы заявило, что Залужный мог бы победить действующего президента Владимира Зеленского на выборах главы государства. Издание связывало его увольнение с поста главкома в феврале 2024 года с попыткой устранить популярного конкурента.

До этого Залужный поддержал идею заключения мира без «полной победы» Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

