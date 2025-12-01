Раменском днем проходили плановые отключения электричества
Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что 2 декабря в течение дня на территории округа проводились плановые отключения электричества. По данным властей, работы велись с 08:00 до 17:00 в рамках технического обслуживания сетей «Мособлэнерго».
В Telegram-канале администрации уточнили, что отключения связаны с капитальным ремонтом воздушной линии, заменой рубильника, монтажом электрооборудования и реконструкцией распределительных устройств.
Эти работы, как отмечается, направлены на повышение надежности электроснабжения.
Местные жители сообщили в районных Telegram-каналах, что восстановление подачи электроэнергии продолжается и после 17:00, передает «Радиоточка НСН».
