Раменском днем проходили плановые отключения электричества

Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что 2 декабря в течение дня на территории округа проводились плановые отключения электричества. По данным властей, работы велись с 08:00 до 17:00 в рамках технического обслуживания сетей «Мособлэнерго».

В Telegram-канале администрации уточнили, что отключения связаны с капитальным ремонтом воздушной линии, заменой рубильника, монтажом электрооборудования и реконструкцией распределительных устройств.