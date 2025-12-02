В Нижнем Новгороде чиновникам будут платить премию за доносы

Речь идет о 50% от месячного денежного содержания. При этом чиновник должен лично доложить губернатору о попытке подкупа, которая впоследствии будет доказана.

Инициатива начнет действовать с 1 января 2026 года. Соответствующий указ уже подписан и опубликован.

Чтобы остановить коррупцию, необходимы более прозрачные методы контроля, а не выплаты за доносительство, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.

