В Нижнем Новгороде чиновникам будут платить премию за доносы
В Нижегородской области ввели премии для чиновников за сообщения о взятках, сообщает «Лента.ру».
Речь идет о 50% от месячного денежного содержания. При этом чиновник должен лично доложить губернатору о попытке подкупа, которая впоследствии будет доказана.
Инициатива начнет действовать с 1 января 2026 года. Соответствующий указ уже подписан и опубликован.
Чтобы остановить коррупцию, необходимы более прозрачные методы контроля, а не выплаты за доносительство, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.
