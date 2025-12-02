В России поднимут плату за электроэнергию, чтобы компенсировать долги Северного Кавказа

Северокавказские компании несут большие убытки из-за неплатежей потребителей и рекордных объемов хищения электроэнергии. На их долю приходится около 90% всей задолженности перед энергорынком страны — почти 64 млррд рублей. В Ингушетии и Дагестане потери при передаче тока превышают 47-54%.

Рассматривается схема, уже опробованная на Дальнем Востоке. Речь идет о так называемой «дальневосточной надбавке», которая позволят снизить энерготарифы в ДФО за счет их повышения в западных регионах РФ. Таким образом, более высокие тарифы для потребителей в одних регионах позволят компенсировать убытки и снизить платежи в проблемных зонах, таких как Северный Кавказ.

Повышать тарифы на ЖКУ в следующем году точно не будут более двух раз, а анонсированные тарифы являются лишь допустимым пределом для регионов, в каждом из которых будут определять повышение самостоятельно. Об этом НСН рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

