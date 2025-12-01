Нидерланды назначили «посла по навозу» после отказа от российских удобрений

Нидерланды, столкнувшиеся с накоплением отходов животноводства и сокращением импорта российских удобрений в ЕС, направили по европейским столицам специального представителя для заключения экспортных сделок по поставкам навоза. Как сообщает Euractiv, эту роль поручили бывшему министру и экс-соратнику Марка Рютте Раймонду Кнопсу, который ныне занимает пост генсека НАТО.

Кнопс заявил, что в королевстве образовался избыток органических удобрений, тогда как многие европейские страны испытывают их нехватку. По данным издания, в густонаселённых Нидерландах содержится около 10 миллионов свиней и 3,65 миллиона голов крупного рогатого скота — одна из самых высоких плотностей поголовья в ЕС. Такое масштабное производство приводит к экологическим проблемам. В частности, часть навоза попадает в водоемы, что оставляет страну в числе аутсайдеров ЕС по качеству воды.

Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордные 1,346 млрд евро

Экспорт навоза рассматривается правительством как способ уменьшить давление на окружающую среду внутри страны. При этом география дает Нидерландам стратегическое преимущество, так как в непосредственной близости находятся крупные сельскохозяйственные производители — Франция и Германия, которые нуждаются в значительных объемах органических удобрений.

По словам Кнопса, на этом рынке практически нет конкуренции, что делает нидерландские предложения особенно востребованными, передает «Радиоточка НСН».

Фото: government.nl
