Нидерланды назначили «посла по навозу» после отказа от российских удобрений

Нидерланды, столкнувшиеся с накоплением отходов животноводства и сокращением импорта российских удобрений в ЕС, направили по европейским столицам специального представителя для заключения экспортных сделок по поставкам навоза. Как сообщает Euractiv, эту роль поручили бывшему министру и экс-соратнику Марка Рютте Раймонду Кнопсу, который ныне занимает пост генсека НАТО.

Кнопс заявил, что в королевстве образовался избыток органических удобрений, тогда как многие европейские страны испытывают их нехватку. По данным издания, в густонаселённых Нидерландах содержится около 10 миллионов свиней и 3,65 миллиона голов крупного рогатого скота — одна из самых высоких плотностей поголовья в ЕС. Такое масштабное производство приводит к экологическим проблемам. В частности, часть навоза попадает в водоемы, что оставляет страну в числе аутсайдеров ЕС по качеству воды.