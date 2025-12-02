В Ленобласти остановился «Сапсан», следовавший в Москву

Это произошло из-за технической неисправности, указали в пресс-службе Западной транспортной прокуратуры. По факту инцидента организована проверка, обстоятельства выясняются.

«Сапсан» следовал из Санкт-Петербурга в Москву. В пресс-службе Октябрьской железной дороги принесли извинения за произошедшее.

По предварительным данным, в 21:18 мск по технической причине на перегоне Тосно — Ушаки остановился поезд № 785. Согласно расписанию, поезд отправился из Санкт-Петербурга в 20:50 мск. На Ленинградский вокзал в Москве он должен был прибывать в 00:50 мск.

