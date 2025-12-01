Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за масштабного наводнения

Сотни российских туристов оказались заблокированы на юге Шри-Ланки после мощных наводнений и оползней, унесших, по последним данным, жизни не менее 355 человек. Об этом сообщает Telegram-кнаал SHOT.

По словам отдыхающих, часть прибывших на остров не смогла добраться до отелей в районе Тангалле, а другие теперь не могут выехать домой, хотя срок отдыха уже завершен.