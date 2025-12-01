Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за масштабного наводнения
Сотни российских туристов оказались заблокированы на юге Шри-Ланки после мощных наводнений и оползней, унесших, по последним данным, жизни не менее 355 человек. Об этом сообщает Telegram-кнаал SHOT.
По словам отдыхающих, часть прибывших на остров не смогла добраться до отелей в районе Тангалле, а другие теперь не могут выехать домой, хотя срок отдыха уже завершен.
По словам туристов, стихия ударила внезапно: им пришлось вместе с персоналом гостиниц спасать мебель, технику, документы и другие вещи, которые могло смыть потоками воды. Отели получили существенные повреждения, а бассейны фактически превратились в стоячие болота. В ряде учреждений пропали электричество и мобильная связь, что осложнило связь с родственниками и туроператорами.
По официальным данным, более 366 человек числятся пропавшими без вести, а общее число пострадавших превышает 1,1 миллиона жителей страны. Ситуация остаётся напряжённой, власти Шри-Ланки продолжают проводить поисково-спасательные работы и оценивать масштабы ущерба, передает «Радиоточка НСН».
