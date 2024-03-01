«Я свободен!»: Миллиарды «Льда 3» затмили новинки с Деревянко с Кологривым
«Лед 3» с Александром Петровым собрал в четыре раза больше второго самого кассового фильма февраля, Венсан Кассель в роли Атоса оставил россиян равнодушными, а «Брат 3» до смерти напугал владельцев кинотеатров.
Фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с Александром Петровым и Марией Ароновой стал самой кассовой картиной февраля, собрав за 17 дней проката 1,387 млрд рублей.
Это уже пятый российский фильм-миллиардер, вышедший с начала 2024 года. Больше всех собрал «Холоп 2» вышедший 1 января. За 61 день проката картина заработала 3,819 млрд рублей, не только обойдя первый фильм франшизы, но и став вторым самым кассовым российским фильмом в истории после «Чебурашки».
Помимо второго «Холопа» и третьего «Льда» миллиардерами стали «Бременские музыканты» (2,975 млрд рублей за 61 день в прокате), «Мастер и Маргарита» (1,988 млрд рублей за 37 дней проката), а также мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» (1,085 млрд рублей).
ПРЕМЬЕРЫ ФЕВРАЛЯ: ЛЕД, МЕДВЕДЬ И СЛАВА
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснял НСН, с чем связан успех «Льда 3», усомнившись, что тот «пробьет» 2 миллиарда.
«"Лед 3" подхватил эстафету у "Мастера и Маргариты", поддержав динамику кинохождения, заданную новогодними праздниками. Уверен, что на протяжении ближайших недель он покажет хорошую динамику сборов.. При этом "Холоп 2" он обойти не сможет. Тут однозначно другая весовая категория. Даже при самом идеальном раскладе такие уровни, как у "Холопа 2" и "Бременских музыкантов" не будут достижимыми. Если картина соберет в диапазоне от 1,5 до 2 млрд рублей, это будет прекрасно. Успех картины обусловлен миксом факторов. Прежде всего, это достаточно высокий уровень узнаваемости франшизы и бренда. Зазор по времени с выходом второй части достаточно большой, зритель успел соскучиться по любимым героям. Отложенный спрос, ожидание проекта, хорошая дата выхода с учетом Дня святого Валентина, который дал большой толчок картине. Ну и в целом, по отзывам, фильм действительно получился, несмотря на молодых героев, которые никому не известны. Фильм "выехал" на Петрове, Ароновой, музыке и бренде», - сказал Исаев.
При этом зрители отмечают не только каст, но и саундтрек картины, в который вошли легендарная песня «Я свободен» от Валерия Кипелова, хиты «Тату», Дельфина, Юлии Савичевой и Виктора Салтыкова, и даже эпичный трек «Никаких больше вечеринок» от Cream Soda.
На фоне «Льда-3» другие новинки февраля показали гораздо более скромные результаты. «Конец славы» с Павлом Деревянко собрал 299 млн рублей, «Я – медведь» с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце – 156 млн рублей, а вышедший накануне 23 февраля фильм Тимура Хвана «Командир» заработал с тех пор 114 млн рублей.
ИЛЛЮЗИЯ ПРОВАЛА: «ОСКАР», КАССЕЛЬ И СТРАШИЛКИ «БРАТА»
Российские зрители не бегут сломя голову на зарубежные фильмы, вроде бы имеющие хороший прокатный потенциал. Так, французский фильм «Три мушкетера: Миледи» с Венсаном Касселем в роли Атоса собрал 62 млн рублей за 23 дня в прокате, а «Идеальные дни» Вима Вендерса, номинированные на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», и вовсе ограничились сборами в 18 млн рублей за 30 дней в прокате. На этом фоне наши зрители продолжают ходить в кинотеатры на мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (собрал 238 млн рублей за 86 дней в прокате). Новую работу легендарного японца хвалила в интервью НСН вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.
Провалами февраля можно было бы назвать сборы «Брата-3» (525 тыс. рублей) и фильма с Найком Борзовым «Тайное влечение» (1,6 млн рублей). Однако, здесь не все так просто.
Глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак говорил НСН, что многие кинотеатры отказывались показывать картину, поэтому ее сборы модно назвать «неплохими».
Действительно, за 14 дней в прокате «Брат 3» показали всего лишь в 16 кинотеатрах (72 сеанса). Похожая история с «Тайным влечением» (550 сеансов в 55 кинотеатрах за 17 дней в прокате). Для сравнения, согласно данным ЕАИС, «Лед-3» показали в 2245 кинотеатрах (139 тыс. сеансов), «Холоп-2» - в 2257 кинотеатрах (252 тыс. сеансов), а картину «Мастер и Маргарита» - в 2175 кинотеатрах (186 тыс. сеансов).
Так что, создатели «Брата-3» не унывают. Режиссер фильма Валерий Переверзев даже рассказал НСН о планах снять продолжение картины, название которой созвучно с легендарными творениями Алексея Балабанова, но не имеет к ним никакого отношения.
«Каким будет "Брат 4"? Мне надо закрыть гештальт по хоррору. Это то, чем я занимался последние 20 лет. Конечно, это будет крутейший артхаусный хоррор, который станет продолжением "Брата 3". Это будет классический, очень страшный, бестолковый и красивый хоррор с элементами интеллектуального юмора. Он будет похож на хорроры 1990-х, которые мы видели на кассетах VHS. Плюс все мои знания о местах страха, пытки, казни... Это будет концентрат всей хоррор-культуры от советского "Вия" до "Зловещих мертвецов" Сэма Рейми», - напугал Переверзев.
После этих слов волосы на головах кинозрителей начали было вставать дымом, однако крупные мартовские премьеры должны их успокоить. 7 марта на киноэкраны выйдет «Онегин» Сарика Андреасяна, а 21 марта - «Летучий корабль», которому член совета АВК Роман Исаев предрекал миллиардные сборы.
В 2023 году на российские экраны вышли всего три картины, собравшие в кинотеатрах больше миллиарда рублей. В их числе «Чебурашка» (6,787 млрд рублей), «По щучьему велению» (2,490 млрд рублей) и «Вызов» (2,140 млрд рублей).
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