«Я свободен!»: Миллиарды «Льда 3» затмили новинки с Деревянко с Кологривым

ИЛЛЮЗИЯ ПРОВАЛА: «ОСКАР», КАССЕЛЬ И СТРАШИЛКИ «БРАТА»

Российские зрители не бегут сломя голову на зарубежные фильмы, вроде бы имеющие хороший прокатный потенциал. Так, французский фильм «Три мушкетера: Миледи» с Венсаном Касселем в роли Атоса собрал 62 млн рублей за 23 дня в прокате, а «Идеальные дни» Вима Вендерса, номинированные на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», и вовсе ограничились сборами в 18 млн рублей за 30 дней в прокате. На этом фоне наши зрители продолжают ходить в кинотеатры на мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (собрал 238 млн рублей за 86 дней в прокате). Новую работу легендарного японца хвалила в интервью НСН вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.

Провалами февраля можно было бы назвать сборы «Брата-3» (525 тыс. рублей) и фильма с Найком Борзовым «Тайное влечение» (1,6 млн рублей). Однако, здесь не все так просто.

Глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак говорил НСН, что многие кинотеатры отказывались показывать картину, поэтому ее сборы модно назвать «неплохими».

Действительно, за 14 дней в прокате «Брат 3» показали всего лишь в 16 кинотеатрах (72 сеанса). Похожая история с «Тайным влечением» (550 сеансов в 55 кинотеатрах за 17 дней в прокате). Для сравнения, согласно данным ЕАИС, «Лед-3» показали в 2245 кинотеатрах (139 тыс. сеансов), «Холоп-2» - в 2257 кинотеатрах (252 тыс. сеансов), а картину «Мастер и Маргарита» - в 2175 кинотеатрах (186 тыс. сеансов).

Так что, создатели «Брата-3» не унывают. Режиссер фильма Валерий Переверзев даже рассказал НСН о планах снять продолжение картины, название которой созвучно с легендарными творениями Алексея Балабанова, но не имеет к ним никакого отношения.

«Каким будет "Брат 4"? Мне надо закрыть гештальт по хоррору. Это то, чем я занимался последние 20 лет. Конечно, это будет крутейший артхаусный хоррор, который станет продолжением "Брата 3". Это будет классический, очень страшный, бестолковый и красивый хоррор с элементами интеллектуального юмора. Он будет похож на хорроры 1990-х, которые мы видели на кассетах VHS. Плюс все мои знания о местах страха, пытки, казни... Это будет концентрат всей хоррор-культуры от советского "Вия" до "Зловещих мертвецов" Сэма Рейми», - напугал Переверзев.