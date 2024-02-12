«Покорят планку!»: Названы фильмы, которые соберут миллиард в российском прокате

«На горизонте из подобных картин, которые претендуют на покорение планки в миллиард рублей – это, конечно, «Сто лет тому вперед», новая версия повести Кира Булычева «Гостья из будущего», на ней выросли поколения. Также «Летучий корабль» - современная экранизация любимой многими поколениями советской сказки. Из остальных проектов – «Лед 3», он вполне способен покорить планку в миллиард и существенно ее превзойти. Эти проекты, надеюсь, станут миллиардерами вполне заслуженно», - сказал Исаев.

Он отметил, что сборы кинотеатров в 2024 году могут оказаться ниже прошлогодних, но все будет показывать динамика проектов, которые предстоят к выпуску.

«С точки зрения той динамики, которую показал январь, это были очень хорошие цифры, крайне достойные. Февральские сборы исключительно благодаря «Мастеру и Маргарите» как-то вытягиваются… После «Ста лет тому вперед», начиная с мая и на протяжении полугода, крупных российских релизов вообще нет, как и зарубежных, по большому счету итоговые цифры этого года могут оказаться ниже прошлогодних. Все будет показывать та динамика проектов, которые предстоят к выпуску», - резюмировал собеседник НСН.

Фильм «Сто лет тому вперед» выходит в российский прокат 18 апреля. В свою очередь фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» выйдет в прокат 21 марта, хотя ранее на афишах картины стояла дата проката 7 марта. Фильм «Лед 3» выйдет на экраны 14 февраля, передает «Радиоточка НСН».

