Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин»

По словам музыканта, в видео он разговаривает с аудиторией от лица великого русского поэта. Также в клип вошли кадры из фильма «Онегин», премьера которого состоится 7 марта.

Режиссёром видео стал Сарик Андреасян, который снял и сам фильм «Онегин». По его словам, клип задумывался «как часть фильма», а Агутин исполнил песню в том же халате, в котором в ленте снимался главный герой.

«Самое главное в данном клипе, на мой взгляд, — его энергетика. Именно когда Агутин поет эту песню, появляется на экране, весь материал пропитывается энергией особенного артиста, талантливого и харизматичного», — заключил Андреасян.

Ранее Агутин рассказал, что уже посмотрел картину «Онегин», в которой увидел «фантастической красоты кино», после чего у него «сразу родилась песня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

