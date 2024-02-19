«Гештальт по хоррору!»: Режиссер Переверзев раскрыл страшные тайны «Брата 4»
Продолжение «Брата-3» будет концентратом артхаусного хоррора от «Вия» до «Зловещих мертвецов», сказал в эфире НСН Валерий Переверзев, назвав рэпера Птаху частью «кинобратства».
Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в интервью НСН рассказал, о чем будет продолжение картины, и кто из актеров там окажется.
Переверзев ранее сообщил в соцсетях о планах снять фильм «Брат 4». По его словам, это будет хоррор, съемки которого пройдут в одном из российских городов и у подножья горы Фудзи в Японии.
«Каким будет "Брат 4"? Мне надо закрыть гештальт по хоррору. Это то, чем я занимался последние 20 лет. Я делал Музей истории телесных наказаний, снимал страшные места планеты, у меня много документалок по русскому интеллектуальному хоррору. Конечно, это будет крутейший артхаусный хоррор, который станет продолжением "Брата 3". Это будет классический, очень страшный, бестолковый и красивый хоррор с элементами интеллектуального юмора. Он будет похож на хорроры 1990-х, которые мы видели на кассетах VHS. Плюс всем мои знания о местах страха, пытки, казни... Это будет концентрат всей хоррор-культуры от советского "Вия" до "Зловещих мертвецов" Сэма Рейми», - сказал Переверзев.
По словам режиссера, в новой картине снимутся рэпер Птаха, Василий Карпенко и Александр Эдигер, игравшие в «Брате 3».
«Есть три актера, которые будут переходить из фильма в фильм, а дальше как пойдет. При этом 80% коллектива, работавшего над "Братом-3", "умерло", отвалилось и я с ними больше не столкнусь никогда. Это люди, которые не болели за меня и за проект, а думали только о себе. Но те, кто остались, - они в сердце. Делать новый фильм без Птахи или Васи Карпенко… это уже кинобратство. Верные солдаты остаются в строю, тот же Эдигер, Юля, моя супруга. Сейчас у меня огромное количество звонков от актеров. Все хотят сниматься. Особенно те, кто был на премьере», - добавил режиссер.
Переверзев также отметил, что его фильмы «не про деньги».
«Фильм "Брат 3" планировался и шел в прокате по законам арт-рынка, а не кинобизнеса. Мне очень обидно слышать отзывы, что "Брат 3" - провальный фильм. Эту картину нельзя оценивать по критерию быстрых денег, это игра вдолгую. Она сейчас будет постепенно заходить на платформы, ей гарантировано долгие годы огромное количество спецпоказов по всей стране. Я не сомневаюсь, что мы отобьем затраты и с "Братом 3" и с "Братом 4". От кинотетаров денег не дождешься, но есть огромное количество способов монетизации этого произведения. Я не унываю и мои инвесторы тоже, но о я и мои фильмы - совсем не "про деньги". На коммерческий успех я ставки не делаю, есть вещи глобальнее, нам надо возвращать в Россию киноиндустрию. Чтобы ее построить, нужны разные фильмы, я более озадачен тем, чтобы обеспечить это разнообразие. Это важнее, чем срубить бабла», - заключил собеседник НСН.
Лидер российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о перформансе с водкой на премьере фильма «Брат 3» в московском кинотеатре «Октябрь».
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