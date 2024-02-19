«Бренд, Петров и музыка»: Потолком сборов фильма «Лед 3» назвали 2 млрд рублей

Фильм «Лед 3» продолжит доминировать в российском прокате на выходных после 23 февраля, однако не станет самой кассовой картиной года, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.

По итогам уикенда фильм «Лед 3» с Александром Петровым собрал в прокате более 500 млн рублей, а с учетом 14 февраля – более 690 млн рублей. При этом самым кассовым фильмом 2024 года является картина Клима Шипенко «Холоп 2», заработавшая 3,7 млрд рублей.