«Бренд, Петров и музыка»: Потолком сборов фильма «Лед 3» назвали 2 млрд рублей
Третья часть «ледяной франшизы» не сможет обойти по сборам «Холоп 2» и «Бременских музыкантов», но продолжит играть первую скрипку 23 февраля, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Фильм «Лед 3» продолжит доминировать в российском прокате на выходных после 23 февраля, однако не станет самой кассовой картиной года, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
По итогам уикенда фильм «Лед 3» с Александром Петровым собрал в прокате более 500 млн рублей, а с учетом 14 февраля – более 690 млн рублей. При этом самым кассовым фильмом 2024 года является картина Клима Шипенко «Холоп 2», заработавшая 3,7 млрд рублей.
«"Лед 3" подхватил эстафету у "Мастера и Маргариты", поддержав динамику кинохождения, заданную новогодними праздниками. Уверен, что на протяжении ближайших недель он покажет хорошую динамику сборов. Несмотря на выход к 23 февраля фильма "Командир", "Лед" продолжит играть первую скрипку. При этом "Холоп 2" он обойти не сможет. Тут однозначно другая весовая категория. Даже при самом идеальном раскладе такие уровни, как у "Холопа 2" и "Бременских музыкантов" (сборы 2,9 млрд рублей - прим. НСН) не будут достижимыми. Если картина соберет в диапазоне от 1,5 до 2 млрд рублей, это будет прекрасно», - сказал Исаев.
Он также объяснил, с чем связан успех третьей части франшизы, допустив, что будет и четвертая.
«Успех картины обусловлен миксом факторов. Прежде всего, это достаточно высокий уровень узнаваемости франшизы и бренда. Редкий кинозритель в России сегодня не слышал про "Лед", на эту картину очень позитивно реагирует и молодежь, и семейная аудитория: и родители, и дети. Все они с удовольствием идут на продолжение, тем более, что зазор по времени с выходом второй части достаточно большой, зритель успел соскучиться по любимым героям. Отложенный спрос, ожидание проекта, хорошая дата выхода с учетом Дня святого Валентина, который дал большой толчок картине. Ну и в целом, по отзывам, фильм действительно получился, несмотря на молодых героев, которые никому не известны. Фильм "выехал" на Петрове, Ароновой, музыке и бренде. Градус ожидания оправдался. Продюсеры заявили, что это последняя часть франшизы. Однако мы знаем, что "Елки" последние тоже были, а после них появились "постпоследние", так что все может быть», - заключил собеседник НСН.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков ранее говорил НСН, что «Лед 3» обойдет по сборам вторую часть франшизы, собравшую в прокате 1,47 млрд рублей. Первая часть фильма «Лёд» заработала в России 1,44 млрд рублей.
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