«Крабы, нежность и мечты»: Вокалистка группы «Мураками» о любви и открытиях

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова, на днях презентовавшая в Москве свой спектакль.

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Главным событием концертного уикенда в столице станет «Зимняя акустика» группы «Чайф» в Crocus City Hall (17 февраля). «ПилОт» отметит на сцене 27-летие (16 февраля, клуб «1930»), «Кирпичи» зажгут Питер (15 февраля, «Jagger»), а 20 февраля MЭD DOГ даст концерт, приуроченный ко Дню рождения лидера «Нирваны» Курта Кобейна («16 Тонн»).

«Алиса» выступит в выходные в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, Вячеслав Бутусов – в Сургуте и Ханты-Мансийске, а «АнимациЯ» во главе с недавним именинником Константином Кулясовым даст сразу три концерта в Подмосковье.

Ну а «Мураками» недавно начали большой концертный тур. Сегодня группа Диляры Вагаповой выступит во Владивостоке, завтра – в Хабаровске, а в воскресенье – в Комсомольске-на-Амуре.

«До мая месяца все расписано. Такое решение было принято нами всеми, что мы поедем в большой тур, каждый на это готов, каждый к этому стремился и об этом мечтал. Мы решили, что этот год будет настоящий, яркий, эмоциональный, будет очень много слушателей, мы будем общаться, знакомиться с Дальним Востоком. Каждый год у нас новый тур, новые инфоповоды: либо мы выпускаем альбом, либо акустическая программа. Каждый раз у нас "нескончаемый тур" и нам это нравится. Хабаровск и Комсомольск-на Амуре – эти города будут для меня открытием, я очень жду встречи с Хабаровском. Крабы – это тоже моя любовь», - сказала Диляра.

В продолжение отмечавшегося накануне Дня святого Валентина она рассказала, какие песни «Мураками» могут стать подарком для любимых.

«Во-первых, все песни группы "Мураками" о любви, это очень важно. Так как я девочка, это вообще свойственно женскому полу: разговаривать о любви, мечтать о любви. Например, песня "Кепочка" очень светлая и добрая, "Только хорошее", песня "Гений (тебе)" - одна из самых старых песен группы "Мураками". Это песни, которые символизируют что-то доброе и светлое, их можно поставить в подарок любимому или любимой», - посоветовала собеседница НСН.

