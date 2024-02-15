«Крабы, нежность и мечты»: Вокалистка группы «Мураками» о любви и открытиях
Диляра Вагапова сказала в эфире НСН, что с нетерпением ждет дебюта в Хабаровске, похвалила Цыганова с Миядзаки и назвала песни-подарки для любимых.
Концерты: Крабы и любовь
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова, на днях презентовавшая в Москве свой спектакль.
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Главным событием концертного уикенда в столице станет «Зимняя акустика» группы «Чайф» в Crocus City Hall (17 февраля). «ПилОт» отметит на сцене 27-летие (16 февраля, клуб «1930»), «Кирпичи» зажгут Питер (15 февраля, «Jagger»), а 20 февраля MЭD DOГ даст концерт, приуроченный ко Дню рождения лидера «Нирваны» Курта Кобейна («16 Тонн»).
«Алиса» выступит в выходные в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, Вячеслав Бутусов – в Сургуте и Ханты-Мансийске, а «АнимациЯ» во главе с недавним именинником Константином Кулясовым даст сразу три концерта в Подмосковье.
Ну а «Мураками» недавно начали большой концертный тур. Сегодня группа Диляры Вагаповой выступит во Владивостоке, завтра – в Хабаровске, а в воскресенье – в Комсомольске-на-Амуре.
«До мая месяца все расписано. Такое решение было принято нами всеми, что мы поедем в большой тур, каждый на это готов, каждый к этому стремился и об этом мечтал. Мы решили, что этот год будет настоящий, яркий, эмоциональный, будет очень много слушателей, мы будем общаться, знакомиться с Дальним Востоком. Каждый год у нас новый тур, новые инфоповоды: либо мы выпускаем альбом, либо акустическая программа. Каждый раз у нас "нескончаемый тур" и нам это нравится. Хабаровск и Комсомольск-на Амуре – эти города будут для меня открытием, я очень жду встречи с Хабаровском. Крабы – это тоже моя любовь», - сказала Диляра.
В продолжение отмечавшегося накануне Дня святого Валентина она рассказала, какие песни «Мураками» могут стать подарком для любимых.
«Во-первых, все песни группы "Мураками" о любви, это очень важно. Так как я девочка, это вообще свойственно женскому полу: разговаривать о любви, мечтать о любви. Например, песня "Кепочка" очень светлая и добрая, "Только хорошее", песня "Гений (тебе)" - одна из самых старых песен группы "Мураками". Это песни, которые символизируют что-то доброе и светлое, их можно поставить в подарок любимому или любимой», - посоветовала собеседница НСН.
Театр: Стирка и Безруков
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Полярная болезнь» в МХТ имени Чехова, «Приглашение на казнь» в Театре им. Ермоловой и «Слуга двух господ» в Театре имени Пушкина.
Театралы Петербурга увидят в выходные спектакль Сергея Безрукова «Пушкин», в котором он сыграет великого поэта. В «Уфе» идут на «Зигзаг удачи», а в Архангельске - на «Парфюмера», а в театре «Современник» 20 и 21 февраля дадут спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН».
Ну а Диляра Вагапова рассказала НСН о спектакле «Время постирать любовь» (на фото), на днях впервые представленном в Москве.
«"Время постирать любовь" я бы назвала музыкальным перформансом. Это основанный на стихах диалог мужчины и женщины - художественного руководителя "Мураками" Раиля Латыпова и меня. Этот спектакль поставила моя младшая сестра Софья Прилуцкая, она очень талантлива и является также балетмейстером Хабаровского музыкального театра. И вот мы втроем создали такое творческое приключение. Мы начали с Питера, а потом играли спектакль в Сочи и Казани. Будет ли еще спектакль в Москве, я не знаю. Сейчас надо попробовать, посмотреть», - сказала вокалистка «Мураками».
Кино: Лёд, шпионы и призраки
Новый киноуикенд стартовал в России 14 февраля. Его главной премьерой стал фильм «Лёд 3» с Александром Петровым, который за выходные может заработать более полумиллиарда рублей.
На большие экраны также выйдет театральная драма «Тайное влечение» с Найком Борзовым, а в онлайн-кинотеатрах состоится премьера шпионского сериала «ГДР» о событиях 1989 года.
Ну а Диляра Вагапова рассказала НСН, что отпуск «Мураками» начался с «Бременских музыкантов» и закончился мультфильмом Хаяо Миядзаки.
«Интересно, что мы начали наш отпуск кинотеатром, и кинотеатром его закончили. Первое – мы посмотрели "Бременские музыканты", а когда уже ехали обратно в Казань, посмотрели аниме "Мальчик и птица". "Бременские музыканты" – для меня это добрый фильм, я рада, что он есть, мне понравилось, что старые песни звучат, порадовалась моим детям, которые были с широко открытыми глазами, обсуждали, подпевали, поэтому мне было хорошо. Мы еще недавно пересматривали "Тоторо", "Унесенные призраками", для нас это интересно. Мне нравятся мысли, образы, истории Миядзаки, они все очень продуманные, у каждого героя есть свой характер, свои задачи. Они живут и они настоящие», - отметила Диляра.
Она также призналась, что любит актера Евгения Цыганова, но еще не видела его в роли Мастера, и рекомендовала романтические сериалы.
«Я вообще люблю кинематограф, мне нравятся, как попсовые фильмы, сериалы, так и что-то посерьезнее. Это не значит, что я смотрю только "Дневник Бриджит Джонс" или "Кейт и Лео", мне интересно все. Если говорить про легкое, светлое и доброе, вот, посмотрела недавно сериал "Нежность", вторую часть. "Один день" тоже хороший, в принципе», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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