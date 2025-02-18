Разин пообещал засудить устроивших «хайп» на песнях «Ласкового мая»

О получении Разиным турецкого гражданства стало известно в ноябре 2024 года. Он зарегистрировал хиты группы в Министерстве культуры и туризма Турции.

Первые досудебные письма Разин отправил в январе 2025 года. Среди адресатов — певец Ярослав Дронов (известен как Шаман) и другие знаменитости, выступившие в рамках трибьют-шоу, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова, в «Крокус Сити Холле» в октябре 2023 года. Концерт также транслировался на телеканале «Россия 1».

Разин пообещал, что судебные разбирательства коснутся всех, кто пользуется товарными знаками «Юрий Шатунов» и «Ласковый май», незаконно исполняет композиции «Ласкового мая», показывает концерт на телевидении и «хайпует без разрешения правообладателя».

Ранее вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала две заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

