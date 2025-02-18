Певица Бьянка подала в суд на лейбл Koala Music
Российская певица Бьянка подала в суд на лейбл звукозаписи Koala Music (бывший Sony Music Russia), сообщило издание Super.
Как рассказал PR-менеджер артистки Максим Черный, она начала сотрудничать с лейблом в 2020 году. Согласно договору, Koala Music должен был выплачивать певице средства за дистрибуцию ее треков на главных страницах музыкальных стриминговых площадок. Однако выяснилось, что лейбл платил Бьянке не в полном объеме.
По словам Черного, артистка решила идти в суд, так как досудебное урегулирование не дало результата.
Ранее стало известно об ограблении певицы Юлии Паршуты, напоминает «Свободная пресса».
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