Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитские высказывания

Женщина, ранее работавшая маркетологом в компании Yeezy, подала в суд на рэпера Канье Уэста, обвинив его в антисемитизме. Об этом сообщает портал TMZ.

В своем иске она утверждает, что была уволена после того, как пожаловалась на поведение Уэста, который, по ее словам, использовал нацистские лозунги и оскорбления в переписке с сотрудниками.