Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитские высказывания

Женщина, ранее работавшая маркетологом в компании Yeezy, подала в суд на рэпера Канье Уэста, обвинив его в антисемитизме. Об этом сообщает портал TMZ.

В своем иске она утверждает, что была уволена после того, как пожаловалась на поведение Уэста, который, по ее словам, использовал нацистские лозунги и оскорбления в переписке с сотрудниками.

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Истец представляет еврейскую общины. Она рассказала, что Уэст, помимо нацистских высказываний, признавался ей в своих симпатиях к нацизму. Когда она сообщила о случившемся своему руководству, ее уволили. Помимо этого, женщина заявила, что рэпер провоцировал ее подать на него в суд. В настоящее время она требует возмещения ущерба.

На прошлой неделе аккаунт Уэста в соцсети X был переполнен постами на различные темы, включая поддержку нацизма. Некоторые пользователи предположили, что его страницу взломали. Сам Уэст позднее объяснил, что это был «социальный эксперимент», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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