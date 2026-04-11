«Всегда умеет удивлять»: Чего ждать от новой книги Пелевина про Эпштейна

Пелевин всегда умеет удивлять, и что бы там ни было анонсировано изначально, он сможет всё перевернуть с ног на голову, сказала НСН Екатерина Писарева, а в «Эксмо» признались, что работа с текстами Пелевина – вызов для издательства.

Новая книга Виктора Пелевина сможет привлечь новых читателей благодаря громкой теме, сказала НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Новая книга Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» выйдет 23 апреля. В основе сюжета — резонансное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна. По обещанию издательства, Пелевин раскроет «тайну зловещего острова Синей Бороды». Писарева отметила, что сегодня Пелевин в первую очередь ориентируется на своих преданных читателей.

«Виктор Олегович вышел наконец-то из вселенной Трансгуманизма и предлагает читателям новую историю. На мой взгляд, сегодня Пелевин в первую очередь ориентируется на своих преданных читателей, которые годами покупают его книги. Но у новинки большой потенциал – из-за громкой темы она может привлечь и тех, кто ранее не был знаком с автором и просто слышал о нем. Не могу сказать, что популярность Пелевина растет в геометрической прогрессии – он стабильно читаем и любим. Появляются новые поклонники и присоединяются к старым почитателям, которые традиционно привыкли ждать от автора пророчеств и ироничных и едких комментариев о всей нашей безумной, но интересной жизни», – сказала собеседница НСН.
По ее словам, главная цель Пелевина – привлечь и захватить читателя.

«По опыту скажу, что Пелевин всегда умеет удивлять, и что бы там ни было анонсировано издательством изначально, он умеет всё перевернуть с ног на голову, оттолкнуться от темы и взлететь над ней. Главная его цель – привлечь и захватить читателя, а многообещающие издательские аннотации – часть общей стратегии писателя, который прекрасно знает рекламный бизнес и умеет играть с ожиданиями аудитории. Сегодня на "Литрес" Пелевин входит в топ-15 самых популярных авторов, а в категории "современная русская литература" он возглавляет рейтинг», отметила Писарева.
В издательстве «Эксмо» признались НСН, что работа с текстами Пелевина – вызов для редакции.

«Выход книги весной связан с актуальностью тем и вопросов, которые поднимает автор. Работать с текстами Пелевина – это всегда вызов для редакции. Автор очень серьезно относится ко всем изменениям, которые предлагает редакция, и не принимает ничего, что мешает раскрыться творческому замыслу», – указали в издательстве.

Предыдущая книга Пелевина A Sinistra вышла 18 сентября: в ней баночный детектив Маркус Зоргенфрей столкнулся с новыми опасностями и рискнул жизнью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:РоссияРоссиянеКнигаЛитература

Горячие новости

Все новости

партнеры