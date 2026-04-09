«Мировое событие!»: Чего ждать от новой книги о «Ведьмаке»
Выход новой книги из вселенной о ведьмаке безусловно станет мировым событием, а появление новой истории и медиашум вокруг нее будут мотивировать тех, кто еще не знаком с ведьмаком, исправить ситуацию, обратившись к самой первой части, сказала НСН Екатерина Писарева.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в эфире НСН выразила уверенность, что автор фэнтези-саги «Ведьмак» Анджей Сапковский сможет предложить читателям что-то оригинальное, дополняющее основную историю Геральта из Ривии.
Писатель Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новой книгой по вселенной о ведьмаке. Заявление прозвучало во время его участия в книжной ярмарке в Брюсселе, однако подробности проекта автор раскрывать не стал, отметив, что информация о будущем романе пока остается закрытой. Писарева поделилась ожиданиями от новой книги.
«Уверена, что Сапковский сможет предложить читателям что-то оригинальное, дополняющее основную историю ведьмака. Последняя выпущенная Сапковским книга "Перекресток Воронов" была приквелом основного сюжета. Всего цикл насчитывает девять официальных книг: два сборника рассказов, пять романов, объединенных общим сюжетом о княжне Цири, и два приквела. Возможно, будущая книга станет сиквелом или отдельным самостоятельным рассказом о вселенной Ведьмака, например, о новом поколении ведьмаков или о высших вампирах», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, новая книга определенно сможет привлечь новую аудиторию к серии.
«Конечно, я уверена в том, что после выхода новой книги о Сапковском узнает большое количество читателей, в том числе из поколения зумеров и альфа. Аудитория постоянно обновляется — те поклонники Сапковского, которые были с ним еще 30 лет назад, уже выросли, стали родителями и теперь уже их дети могут оценить Геральта из Ривии и насладиться вселенной ведьмака. Думаю, Сапковский, конечно, ориентируется на свою преданную аудиторию, но не может не думать о привлечении новой — и это 100% произойдет, для этого у него есть все возможности, в том числе и маркетинговые. Выход новой книги из вселенной о ведьмаке безусловно станет мировым событием и, как это часто и бывает с циклами, появление новой истории и медиашум вокруг нее, будут мотивировать тех, кто еще не знаком с ведьмаком, освежить пробелы и исправить ситуацию, обратившись к самой первой части», — добавила эксперт.
Серия книг о ведьмаке — цикл фэнтези‑произведений польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии — ведьмак, охотящийся на чудовищ. Мир вселенной напоминает Европу позднего Средневековья. После «сопряжения сфер» в мир людей проникли чудовища и волшебные существа.
Первые книги — сборники рассказов о приключениях Геральта. Здесь он знакомится с бардом Лютиком и чародейкой Йеннифэр. В поздних рассказах появляется Цири — княжна разрушенного королевства Цинтры, приёмная дочь Геральта по «праву неожиданности». Романы выстраиваются в единую историю: Геральт защищает Цири от Нильфгаардской империи на фоне противостояния северных королевств и юга.
Ранее писатель-фантаст Вадим Панов поспорил с Сапковским на тему того, может ли книга стоить больше поллитровой бутылки водки.
