«Мировое событие!»: Чего ждать от новой книги о «Ведьмаке»

По ее словам, новая книга определенно сможет привлечь новую аудиторию к серии.

«Конечно, я уверена в том, что после выхода новой книги о Сапковском узнает большое количество читателей, в том числе из поколения зумеров и альфа. Аудитория постоянно обновляется — те поклонники Сапковского, которые были с ним еще 30 лет назад, уже выросли, стали родителями и теперь уже их дети могут оценить Геральта из Ривии и насладиться вселенной ведьмака. Думаю, Сапковский, конечно, ориентируется на свою преданную аудиторию, но не может не думать о привлечении новой — и это 100% произойдет, для этого у него есть все возможности, в том числе и маркетинговые. Выход новой книги из вселенной о ведьмаке безусловно станет мировым событием и, как это часто и бывает с циклами, появление новой истории и медиашум вокруг нее, будут мотивировать тех, кто еще не знаком с ведьмаком, освежить пробелы и исправить ситуацию, обратившись к самой первой части», — добавила эксперт.

Серия книг о ведьмаке — цикл фэнтези‑произведений польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии — ведьмак, охотящийся на чудовищ. Мир вселенной напоминает Европу позднего Средневековья. После «сопряжения сфер» в мир людей проникли чудовища и волшебные существа.

Первые книги — сборники рассказов о приключениях Геральта. Здесь он знакомится с бардом Лютиком и чародейкой Йеннифэр. В поздних рассказах появляется Цири — княжна разрушенного королевства Цинтры, приёмная дочь Геральта по «праву неожиданности». Романы выстраиваются в единую историю: Геральт защищает Цири от Нильфгаардской империи на фоне противостояния северных королевств и юга.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов поспорил с Сапковским на тему того, может ли книга стоить больше поллитровой бутылки водки.

