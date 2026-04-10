Пелевин написал книгу про Джеффри Эпштейна

Релиз состоится весной, 23 апреля, — впервые за долгое время автор отходит от традиционной осенней публикации.



Произведение не входит в цикл Transhumanism Inc. В основе сюжета — резонансное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна. По обещанию издательства, Пелевин раскроет «тайну зловещего острова Синей Бороды».



Согласно аннотации, роман исследует личность Эпштейна и деятельность его гостей, а также проводит неожиданные параллели с римским императором Тиберием и Жилем де Рэ — сподвижником Жанны д’Арк. Описание позиционирует книгу как новое расследование Константина Голгофского, которое не только разоблачает моральное падение мировых элит, но и становится путешествием вглубь человеческой души.



Книгу можно будет приобрести в бумажном виде в магазинах и на маркетплейсах, а также в аудио‑ и электронной версиях в «Яндекс Книгах» и на «Литрес».



Предыдущая книга Пелевина A Sinistra вышла 18 сентября: в ней баночный детектив Маркус Зоргенфрей столкнулся с новыми опасностями и рискнул жизнью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

