Пелевин написал книгу про Джеффри Эпштейна

Издательство «Эксмо» анонсировало выход новой книги Виктора Пелевина — романа «Возвращение Синей Бороды». Об этом рассказали НСН в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».

Затворник и нейросеть: Какие тайны скрывает новый роман Пелевина

Релиз состоится весной, 23 апреля, — впервые за долгое время автор отходит от традиционной осенней публикации.

Произведение не входит в цикл Transhumanism Inc. В основе сюжета — резонансное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна. По обещанию издательства, Пелевин раскроет «тайну зловещего острова Синей Бороды».

Согласно аннотации, роман исследует личность Эпштейна и деятельность его гостей, а также проводит неожиданные параллели с римским императором Тиберием и Жилем де Рэ — сподвижником Жанны д’Арк. Описание позиционирует книгу как новое расследование Константина Голгофского, которое не только разоблачает моральное падение мировых элит, но и становится путешествием вглубь человеческой души.

Книгу можно будет приобрести в бумажном виде в магазинах и на маркетплейсах, а также в аудио‑ и электронной версиях в «Яндекс Книгах» и на «Литрес».

Предыдущая книга Пелевина A Sinistra вышла 18 сентября: в ней баночный детектив Маркус Зоргенфрей столкнулся с новыми опасностями и рискнул жизнью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ИТАР-ТАСС / Владимир Солнцев
ТЕГИ:РоссияРоссиянеКультураКнигаЛитература

Горячие новости

Все новости

партнеры