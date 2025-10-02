Новый роман Виктора Пелевина стал главным событием осени в России, заявил в интервью НСН шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин, представив свою версию причин затворничества писателя.

В середине сентября вышел новый роман Пелевина «A Sinistra», который критики называли одним из главных литературных событий осени. При этом писатель более 20 лет не появляется на публике, давно не дает интервью и не имеет страниц в соцсетях. Некоторые считают, что его вовсе не существует, а книги Пелевина пишет нейросеть или группа авторов. Мильчин вспомнил в этой связи американского писателя Томаса Пинчона.