Затворник и нейросеть: Какие тайны скрывает новый роман Пелевина
Новый роман Пелевина комментируют даже его ненавистники, при этом стилистика и язык его последних книг похожи на автора «Чапаева и Пустоты», а не на нейросеть, сказал в эфире НСН Константин Мильчин.
Новый роман Виктора Пелевина стал главным событием осени в России, заявил в интервью НСН шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин, представив свою версию причин затворничества писателя.
В середине сентября вышел новый роман Пелевина «A Sinistra», который критики называли одним из главных литературных событий осени. При этом писатель более 20 лет не появляется на публике, давно не дает интервью и не имеет страниц в соцсетях. Некоторые считают, что его вовсе не существует, а книги Пелевина пишет нейросеть или группа авторов. Мильчин вспомнил в этой связи американского писателя Томаса Пинчона.
«Я не являюсь специалистом, который с помощью изучения количества гласных, согласных и запятых убедительно докажет, что это пишет Пелевин или кто-то другой. Я аккуратно могу предположить, что стилистика, язык, приемы и темы те же самые, что и у того человека, что написал «Generation «П», «Чапаева и Пустоту» и «Омон Ра». Да, какие-то вещи меняются, какие-то приемы Пелевин забывает, какие-то оттачивает, но это тот же самый человек, что и писал эти книги 30 лет назад. Что же касается затворничества, мне кажется, что Пелевин действует по схеме великого американского писателя-затворника Пинчона. Если у Пелевина последняя фотография сделана четверть века назад, то у Пинчона подтвержденной фотографии лет 70, а он еще пишет. Возможно, Пелевин берет за образец Пинчона. С другой стороны, мы живем в эпоху переизбытка информации. Наверное, Пелевину хочется выделяться в мире, где все дают друг другу интервью. И он выделяется тем, что не дает никому интервью уже 15 лет», - предположил эксперт.
По его словам, роман Пелевина обсуждают все, поэтому он является реперной точкой для индустрии.
«Пелевин уже лет 15 является главным событием осени. Плюс-минус каждый год происходят осенние запуски его новых романов. Это очень важный момент, потому что книжному рынку нужны такие базовые, реперные точки, а Пелевин такой точкой является. Даже ненавистники Пелевина пишут у себя в соцсетях: «Новый роман Пелевина меня совершенно не интересует». Про другие книжки они так не пишут, а демонстративный рассказ о том, что реакции нет - это тоже признание. Роман Пелевина является важнейшим событием осени просто по количеству людей, которые им интересуются. Это одно из немногочисленных событий из книжной индустрии, которое всегда интересно за ее пределами», - отметил Мильчин.
Касаясь содержания «A Sinistra», он отметил, что порой книги Пелевина превращаются в философские трактаты, однако на этот раз получился остросюжетный роман с увлекательным, триллерным сюжетом.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева ранее говорила «Радиоточке НСН», что новая книга Пелевина является самой ожидаемой новинкой осени.
