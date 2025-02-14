«Никакого запустения!»: Глава Дома моды Зайцева о долгах, слухах и наследии кутюрье

Невестка покойного модельера Вячеслава Зайцева, генеральный директор Дома моды кутюрье Екатерина Ромашкина рассказала в интервью НСН о жизни Дома моды и планах семьи Зайцевых.



Ранее СМИ сообщали, что Ромашкина сдаст в аренду Дом моды покойного модельера. По словам неких источников издания, магазин, торговавший одеждой Зайцева закрыт. Многие помещения якобы пустуют, а из здания грузовиками вывозят журналы, бумаги и старую технику. Ромашкина опровергла закрытие бутика и добавила, что неиспользуемые помещения в Доме моды действительно сдаются в аренду.

- Какие помещения в Доме моды сдаются в аренду? Продолжает ли работать сам Дом моды?

Сам Дом моды как работал, так и будет продолжать работать. В Доме моды всегда какую-то часть занимали арендаторы. Я не понимаю, почему именно сейчас возникли какие-то вопросы, ведь это абсолютно нормальная система. Думаю, в большинстве мест в Москве часть неиспользуемых помещений сдается в аренду, а другая часть работает по своему прямому значению и на средства с аренды развивается. Мы сдаем в аренду незначительную часть от всего здания. У нас огромные помещения занимают цеха, огромное помещение работает на модельное агентство и школу моделей. Огромные площади отданы под демонстрационный зал, где мы регулярно проводим показы. Салон-музей занимает почти целый этаж.