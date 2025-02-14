«Никакого запустения!»: Глава Дома моды Зайцева о долгах, слухах и наследии кутюрье
Дом моды Вячеслава Зайцева столкнулся с тяжелыми событиями, однако вся семья сейчас трудится, чтобы сохранить наследие кутюрье и его сына Егора, сказала НСН Екатерина Ромашкина.
Невестка покойного модельера Вячеслава Зайцева, генеральный директор Дома моды кутюрье Екатерина Ромашкина рассказала в интервью НСН о жизни Дома моды и планах семьи Зайцевых.
Ранее СМИ сообщали, что Ромашкина сдаст в аренду Дом моды покойного модельера. По словам неких источников издания, магазин, торговавший одеждой Зайцева закрыт. Многие помещения якобы пустуют, а из здания грузовиками вывозят журналы, бумаги и старую технику. Ромашкина опровергла закрытие бутика и добавила, что неиспользуемые помещения в Доме моды действительно сдаются в аренду.
- Какие помещения в Доме моды сдаются в аренду? Продолжает ли работать сам Дом моды?
Сам Дом моды как работал, так и будет продолжать работать. В Доме моды всегда какую-то часть занимали арендаторы. Я не понимаю, почему именно сейчас возникли какие-то вопросы, ведь это абсолютно нормальная система. Думаю, в большинстве мест в Москве часть неиспользуемых помещений сдается в аренду, а другая часть работает по своему прямому значению и на средства с аренды развивается. Мы сдаем в аренду незначительную часть от всего здания. У нас огромные помещения занимают цеха, огромное помещение работает на модельное агентство и школу моделей. Огромные площади отданы под демонстрационный зал, где мы регулярно проводим показы. Салон-музей занимает почти целый этаж.
- СМИ писали не только про якобы запустение Дома моды, но и про большие долги. Действительно ли это так?
Все эти фразы в СМИ про запустение звучат немного комично. Сначала, конечно, чуть-чуть расстраиваешься, потому что каждый день работаешь на благо своего мини-отечества, вкладываешь все силы, стараешься, пусть и небольшими шагами, но развивать, улучшать, проводить какие-то мероприятия, а кто-то просто решает взять и выдать абсолютно непроверенную информацию про запустение Дома моды. Сейчас он находится на взлете, несмотря на все тяжелейшие события последних двух лет, несмотря на давление извне, в том числе вот со стороны прессы. Пока что наши успехи не глобальны, но они есть. У Дома моды действительно были проблемы с долгами. Мне сложно судить о том, как так получилось, однако сейчас этот вопрос однозначно решен. Главная задача сейчас - делать все возможное (иногда даже невозможное) для того, чтобы сохранить то великое наследие, которое нам досталось от Вячеслава и моего покойного супруга Егора. И главное – транслировать его в массы, чтобы люди, которые либо как-то сопричастны с этим брендом или с этими людьми, либо просто являются поклонниками красивого, великого, русского, могли приходить в стены Дома мода и получать удовольствие.
- Салон, где представлена одежда от кутюрье, сейчас работает?
Салон-музей работал всегда беспрерывно, продолжает работать и сейчас. В нем представлен ассортимент эксклюзивных вещей. Это не массовое и даже не мелкосерийное производство, а исключительные вещи, которые были созданы и при Вячеславе Зайцеве, и при Егоре. В последнее время вещи по мотивам творчества наших мастеров создаются силами цеха и творческого коллектива. Мы работаем с наследием, работаем с эскизами. Это не какие-то наши творческие придумки, а это именно работа с наследием Вячеслава и Егора. Новые вещи, которые появляются в салоне, фактически вышли из-под руки мастеров. Мы лишь воплотили их идеи в жизнь и внедрили в ассортимент салона-музея.
- А школа моделей Вячеслава Зайцева?
Школа существует уже 31-й год. Девушки, юноши и с недавних пор женщины регулярно проходят у нас обучение на самом высоком уровне. Требования к нашим моделям всегда были очень высокие. Ни Вячеслав, ни Егор никогда не обращались за моделями со стороны, потому что уровень их работы не соответствовал их пожеланиям. Мы в школе продолжаем традицию того, что обучаем молодежь азам работы именно для театра моды. Также у нас есть пласт и девушек, и юношей, которые работают исключительно на уровне агентств. Они могут быть чуть ниже ростом, более коммерческими, могут работать на разных модных съемках и показах других дизайнеров.
- Хотели бы привлечь в Дом моды каких-то инвесторов со стороны?
Мне бы хотелось максимально сохранить автономность и независимость Дома моды. Это семейное дело, этого хотели Вячеслав и Егор. Мне бы ни в коем случае не хотелось, чтобы при моей жизни Дом моды превратился в какой-нибудь бизнес-центр или что-то подобное. Я буду делать все, чтобы вывеска на этом здании «Дом Моды Slava Zaitsev» полностью оправдывала его содержимое. Мы идем в направлении сохранения семейности бренда. Мне кажется, что приход людей извне обезличит и заберет душу у этого места.
- Все члены семьи участвуют в жизни Дома моды?
Внучка Вячеслава Зайцева Маруся посвящена в дела Дома моды ровно так же, как и все остальные члены семьи. У Егора трое детей, и все они активно вовлечены в наши процессы. Они всегда принимают участие в подготовке показов, потому что это очень большая творческая работа. Младшая дочка Настя иногда появляется у нас на подиуме, Маруся раньше часто выхода на него. Сын Егора Антон - прекрасный видеограф, оператор, монтажер. Он нам всегда очень активно помогает в создании аудиовизуального контента.
- Хотели бы проводить экскурсии по Дому моды?
Экскурсии существуют и сейчас, только не по Дому моды как по зданию, а по нашей музейной экспозиции в салоне на первом этаже. Мы хотим сделать дом-музей в усадьбе в деревне Каблуково, где жил и занимался творчеством Вячеслав Зайцев. Мы хотим рассказать людям именно о быте художника. Интерьер в усадьбе подбирался собственноручно Вячеславом, он продумывал все концепции. В каждом помещении усадьбы абсолютно разная атмосфера, разный стиль и разный цвет. Дом достоин того, чтобы его посещали.
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