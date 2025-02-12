СМИ: Невестка Вячеслава Зайцева сдаст в аренду его Дом моды

По словам знакомого с ситуацией риелтора, сейчас на разных этажах сдаются несколько площадей. На них можно разместить офис, салон красоты, кафе, а также заниматься любимым видом бизнеса.

В свою очередь охранник Дома моды заявил, что магазин, торговавший одеждой Зайцева закрыт, а в самом модном доме работает модельное агентство. Многие помещения пустуют, а из здания грузовиками вывозят журналы, бумаги и старую технику.

Уточняется, что Ромашкина намерена проводить в здании групповые экскурсии, а самая дорогая локация (бывшая арт-галерея на первом этаже площадью 110 «квадратов») сдается в аренду за 330 тысяч рублей в месяц.

Ранее стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что дело модельеров Вячеслава и Егора Зайцевых сможет продолжить внучка Вячеслава Зайцева Мария, однако ей предстоит преодолеть немало трудностей, связанных с будущим Дома моды кутюрье. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

