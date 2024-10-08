«Потрясающе!»: Зверев о показе Егора Зайцева и дизайнерах стран БРИКС

Он также отметил, что в странах БРИКС есть очень достойные дизайнеры.

«Я наблюдал за дизайнерами стран БРИКС. И я поражен, как много мы не знаем. Мы жили-жили себе… Мы знали всего четыре-пять марок, думали, что в мире есть они и больше не надо. Возвели их на пьедестал, они стали богатыми за счет наших продаж. А оказалось, что еще куча дизайнеров в мире, достойных дизайнеров. Я рад, что именно здесь, на Московской неделе моды, они были представлены, мы их увидели, мы о них услышали», – добавил собеседник НСН.

В столичном «Манеже» проходит Московская неделя моды (4-9 октября), где по традиции российские, а также международные дизайнеры презентуют новые коллекции. Ретроспективный показ памяти выдающегося российского художника и модельера Егора Зайцева объединил в себе две коллекции «STAR.OST» и «NEW G’LOOK», созданные на основе общего направления художественных экспериментов мастера.

Футуристические образы моделей с необычными пропорциями и вытянутыми щупальцами характерны для этих коллекций, созданных Егором в 2010 году. Цветные линии теней в макияже моделей чередовались с плотными вуалями из фетра, скрывающими лицо. Модели, внешним обликом напоминающие инопланетян, поражали элегантностью и выверенностью линий, передает «Радиоточка НСН».

