«Потрясающе!»: Зверев о показе Егора Зайцева и дизайнерах стран БРИКС
Показ Егора Зайцева был гениальным, коллекцию невозможно повторить, отметил в эфире НСН известный дизайнер Сергей Зверев.
Известный дизайнер, певец Сергей Зверев рассказал корреспонденту НСН в ходе Московской недели моды, что был поражен последней коллекцией модельера Егора Зайцева и дизайнерами стран БРИКС.
«На открытии я был в первый день, в том числе на дизайнерах стран БРИКС – потрясающе. Там подборка была самая мощная. Второй день тоже был очень интересный. На третий день я был на Егоре Зайцеве – потрясающий был показ, потрясающая музыка, свет, интрига, коллекция роскошная, ее технически сложно повторить. Егора стырить невозможно, это сложнейшая коллекция... И там такие идеи, которые намного наперед. Он и в советское время, кстати, был наперед. Он был нашим русским London Fashion Week. Если это была сборная его, то это была лучшая сборная его лет. Если это была новая коллекция в его исполнении, которую он успел сделать – это так же было гениально», – сказал Зверев.
Он также отметил, что в странах БРИКС есть очень достойные дизайнеры.
«Я наблюдал за дизайнерами стран БРИКС. И я поражен, как много мы не знаем. Мы жили-жили себе… Мы знали всего четыре-пять марок, думали, что в мире есть они и больше не надо. Возвели их на пьедестал, они стали богатыми за счет наших продаж. А оказалось, что еще куча дизайнеров в мире, достойных дизайнеров. Я рад, что именно здесь, на Московской неделе моды, они были представлены, мы их увидели, мы о них услышали», – добавил собеседник НСН.
В столичном «Манеже» проходит Московская неделя моды (4-9 октября), где по традиции российские, а также международные дизайнеры презентуют новые коллекции. Ретроспективный показ памяти выдающегося российского художника и модельера Егора Зайцева объединил в себе две коллекции «STAR.OST» и «NEW G’LOOK», созданные на основе общего направления художественных экспериментов мастера.
Футуристические образы моделей с необычными пропорциями и вытянутыми щупальцами характерны для этих коллекций, созданных Егором в 2010 году. Цветные линии теней в макияже моделей чередовались с плотными вуалями из фетра, скрывающими лицо. Модели, внешним обликом напоминающие инопланетян, поражали элегантностью и выверенностью линий, передает «Радиоточка НСН».
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