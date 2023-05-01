«Спасибо за все»: Алла Пугачева поблагодарила умершего Вячеслава Зайцева

Народная артистка СССР Алла Пугачёва в своих соцсетях отреагировала на смерть Вячеслава Зайцева.

В Москве умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

Певица разместила черно-белую фотографию модельера в молодости, сопроводив её словами благодарности.

«Прощай, мой друг. Спасибо за все», — написала она.

Модельер, народный художник Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве в возрасте 85 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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