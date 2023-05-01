«Спасибо за все»: Алла Пугачева поблагодарила умершего Вячеслава Зайцева
1 мая 202317:33
Народная артистка СССР Алла Пугачёва в своих соцсетях отреагировала на смерть Вячеслава Зайцева.
Певица разместила черно-белую фотографию модельера в молодости, сопроводив её словами благодарности.
«Прощай, мой друг. Спасибо за все», — написала она.
Модельер, народный художник Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве в возрасте 85 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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1 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru