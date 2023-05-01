Первый модельер в стране. Звезды рассказали о смерти Вячеслава Зайцева
Известные люди вспоминают встречи и совместную работу с кутюрье Вячеславом Зайцевым, скончавшимся в 85 лет. В СМИ обсуждают имущественные сложности модельера и его наследство.
Модельер, народный художник Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили телеграм-каналы со ссылкой на его родственников.
По имеющимся данным, днем 30 апреля Зайцева доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. Спасти модельера врачам не удалось.
Диктор Центрального телевидения Анна Шатилова познакомилась с Вячеславом Зайцевым еще в 60-х годах прошлого века. Она рассказала NEWS.ru, что в последний раз виделась с кутюрье на его 85-летии, 2 марта. По ее словам, Зайцев стремился сохранить русский стиль, используя в моделях, в том числе телогрейках, павлово-посадские платки. Шатилова более 50 лет на Первомай и 9 Мая работала на Красной площади, и Зайцев помогал ей с нарядами. По словам диктора, у нее осталась коллекция одежды от Вячеслава Зайцева.
«Слава первый в нашей стране. Он стал номером один в мире моды, известным и уважаемым даже в Европе. Не до моды было, страна после войны, а Слава упорно шел, упорно, и вот он добился таких высот. Слава был талантливым человеком, он же писал картины. Он даже потом стал писать стихи, но это даже не стихи, а философские размышления. И так жалко, что он последние годы болел, говорить не мог», — отметила Шатилова.
В последние годы Зайцев страдал от болезни Паркинсона. У него возникли проблемы с суставами, модельер перестал посещать светские мероприятия.
Модельер Татьяна Котегова назвала смерть модельера Вячеслава Зайцева огромной потерей для России в беседе с 78.ru. Она высказала соболезнования близким кутюрье и рассказала о последней встрече с ним на днях.
«Мои самые глубокие соболезнования, он был потрясающий человек, уникальный дизайнер. Для меня это просто шок. Четыре дня тому назад была с ним на показе, он выразил своё восхищение нашими коллекциями, целовал мне руку, говорил тёплые слова. Он был изумительно одет, как и всегда. Я даже теряю дар речи, уходит плеяда самых талантливых людей. Это эпоха», – сказала она.
После смерти Вячеслава Зайцева его имущество, скорее всего, достанется кровному сыну - 63-летнему Егору Зайцеву. Кутюрье скончался холостым. По данным издания «Аргументы и факты», Зайцев-старший владел квартирой в Париже, подаренной мэром столицы Франции, Домом Моды на проспекте Мира в Москве и усадьба в Каблуково.
Однако, по данным «АиФ», Дом Моды Зайцева в долгах.
«Например, еще четыре год назад, по информации в открытых источниках, арбитражный суд назначал слушания по иску Департамента городского имущества Москвы о взыскании 58,4 млн рублей с Дома Моды Славы Зайцева. Основанием был долг по арендной плате. Кроме того, сотрудникам задерживали зарплату, они даже подавали заявления в суд. Выкатывали иски поставщики ресурсов: энергетики, интернет-провайдеры», – пишет издание.
Зайцев - лауреат ряда государственных и общественных премий. В 2007-2009 годах вёл телепередачу «Модный приговор» на Первом канале, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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