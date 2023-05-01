Первый модельер в стране. Звезды рассказали о смерти Вячеслава Зайцева

По имеющимся данным, днем 30 апреля Зайцева доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. Спасти модельера врачам не удалось.

Диктор Центрального телевидения Анна Шатилова познакомилась с Вячеславом Зайцевым еще в 60-х годах прошлого века. Она рассказала NEWS.ru, что в последний раз виделась с кутюрье на его 85-летии, 2 марта. По ее словам, Зайцев стремился сохранить русский стиль, используя в моделях, в том числе телогрейках, павлово-посадские платки. Шатилова более 50 лет на Первомай и 9 Мая работала на Красной площади, и Зайцев помогал ей с нарядами. По словам диктора, у нее осталась коллекция одежды от Вячеслава Зайцева.

«Слава первый в нашей стране. Он стал номером один в мире моды, известным и уважаемым даже в Европе. Не до моды было, страна после войны, а Слава упорно шел, упорно, и вот он добился таких высот. Слава был талантливым человеком, он же писал картины. Он даже потом стал писать стихи, но это даже не стихи, а философские размышления. И так жалко, что он последние годы болел, говорить не мог», — отметила Шатилова.