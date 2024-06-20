Зверев предположил, кто продолжит дело Вячеслава и Егора Зайцевых

«Прежде всего выражаю соболезнования всем близким Егора Зайцева, все потрясены уходом достаточно молодого еще человека. Заметна или незаметна была его работа, сейчас уже не так важно. Там были такие подводные течения, которые не располагали к творчеству. Егор даже в какой-то момент отошел от дел. В наше время для творческих людей заниматься модой невероятно сложно. Егора я знаю с его самых первых коллекций, мы много работали вместе. Свое время он немного опережал, даже его отец Вячеслав Зайцев говорил, что это делать рановато. Его работы не вписывались в те рамки, в те условия, в тех художников, дизайнеров. Это было нечто такое, что шло параллельно. В последний раз я общался с Егором, когда мы провожали его отца, я даже не узнал его — настолько он изменился. Может быть, его очень сильно подкосил уход отца, хотя он был мощным, заряженным человеком», — сказал Зверев.

Собеседник НСН предположил, что дело Зайцевых продолжит дочь Егора Зайцева Мария.

«Жива Маруся, дочь Егора. К тому же, поколения людей помнят и будут помнить их вклад, Вячеслав Михайлович и Егор внесли очень многое в развитие моды. Меня тоже беспокоит вопрос, что будет с Домом моды, потому что это уже история моды не только нашей страны, но и мировой. Были слухи, что там огромные долги, что его вот-вот отнимут, чего только не было. Представляете, каково было Егору? Такая информация радости не приносит. У меня большая надежда на Марусю, на ее силы, на ее разум, на ее действия, потому что в нее было вложено тоже очень много. Она очень талантливая девочка, но надо ли ей это? У нее есть все шансы, но нужна еще поддержка от государства, потому что дизайнеру, чтобы поднять коллекцию на хорошем уровне, нужны дотации. А у дочери Егора нет ни дотаций, ни предложений о поддержке. Ходить и просить тоже надо захотеть. Думаю, у нее мало желания в этом всем сейчас утопать. Я ей желаю здоровья, счастья и жить своей жизнью», — подытожил он.

Вячеслав Зайцев, известный модельер, художник и народный художник России, а также академик Российской академии художеств, скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 86 лет вследствие осложнений после долгой болезни. Прощание с ним состоялось в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, а похороны прошли на Жегаловском кладбище, передает «Радиоточка НСН».

