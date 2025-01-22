«Всё сказал»: Певцов отмахнулся от новостей о смещении директора «Ленкома» Варшавера

Ранее стало известно,

«Эти новости я уже знаю. Я уже давно сказал все, что хотел. Сейчас я предпочитаю помолчать немножечко», - кратко отреагировал на вопросы НСН Дмитрий Певцов.

Скандал вокруг «Ленкома» разразился 14 января, когда Певцов объявил об окончании своей театральной карьеры, рассказав, что со стены в фойе «Ленкома» убрали его фото. Он служил там 33 года, начиная с весны 1991 года. Свою последнюю роль в спектакле «Юнона и Авось» он сыграл 24 ноября 2024 года. В свою очередь в театре заявили, что фотография Певцова висела в фойе театра по ошибке. В пресс-службе театра также уточнили, что по традиции в фойе размещаются фотографии действующих артистов, однако Певцов «забрал свою трудовую книжку» еще в ноябре 2021 года - после избрания его депутатом Госдумы.

Позже, 15 января, народная артистка РФ Александра Захарова заявила НСН, что ей запретили выступать на сцене «Ленкома». Она заявила, что артисты «Ленкома» перепуганы и находятся под угрозой, а в самом театре тяжелый кризис.

