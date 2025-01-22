«Всё сказал»: Певцов отмахнулся от новостей о смещении директора «Ленкома» Варшавера

Дмитрий Певцов отказался комментировать НСН перестановки в театре, из которого его убрали при прежнем художественном руководителе.

Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил НСН, что не будет комментировать кадровые перестановки в Ленкоме, где вместо одного директора теперь будут директор, художественный руководитель и президент.

Вечером 22 января источники в Департаменте культуры сообщили, что художественным руководителем «Ленкома» станет Владимир Панков, а нынешний директор театра Марк Варшавер займет пост президента. Директором станет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов, пишут «Ведомости».

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Ранее стало известно,

«Эти новости я уже знаю. Я уже давно сказал все, что хотел. Сейчас я предпочитаю помолчать немножечко», - кратко отреагировал на вопросы НСН Дмитрий Певцов.

Скандал вокруг «Ленкома» разразился 14 января, когда Певцов объявил об окончании своей театральной карьеры, рассказав, что со стены в фойе «Ленкома» убрали его фото. Он служил там 33 года, начиная с весны 1991 года. Свою последнюю роль в спектакле «Юнона и Авось» он сыграл 24 ноября 2024 года. В свою очередь в театре заявили, что фотография Певцова висела в фойе театра по ошибке. В пресс-службе театра также уточнили, что по традиции в фойе размещаются фотографии действующих артистов, однако Певцов «забрал свою трудовую книжку» еще в ноябре 2021 года - после избрания его депутатом Госдумы.

Позже, 15 января, народная артистка РФ Александра Захарова заявила НСН, что ей запретили выступать на сцене «Ленкома». Она заявила, что артисты «Ленкома» перепуганы и находятся под угрозой, а в самом театре тяжелый кризис.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:Дмитрий ПевцовТеатр

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