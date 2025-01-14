Дмитрий Певцов сообщил об окончании своей карьеры в Ленкоме
Дмитрий Певцов сообщил, что с 14 января его фотография была убрана со стены в фойе театра Ленком. В своем Telegram-канале актер рассказал, что после почти двух месяцев неопределенности стало ясно: театр больше не нуждается в его услугах.
Певцов проработал в Ленкоме 33 года, начиная с весны 1991 года, и свою последнюю роль в «Юноне» сыграл 24 ноября 2024 года.
Актер выразил благодарность режиссерам Марку Захарову, Глебу Панфилову и своим коллегам, отметив, что гордится каждым из них.
Дмитрий Певцов — российский актер театра и кино, народный артист России, который более 30 лет служил в театре «Ленком». Он начал свою карьеру в этом театре в 1991 году, сыграв множество значимых ролей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru