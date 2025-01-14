Дмитрий Певцов сообщил об окончании своей карьеры в Ленкоме

Дмитрий Певцов сообщил, что с 14 января его фотография была убрана со стены в фойе театра Ленком. В своем Telegram-канале актер рассказал, что после почти двух месяцев неопределенности стало ясно: театр больше не нуждается в его услугах.

Певцов проработал в Ленкоме 33 года, начиная с весны 1991 года, и свою последнюю роль в «Юноне» сыграл 24 ноября 2024 года.