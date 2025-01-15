«Иконостас театра»: Ректор ГИТИСа заступился за Варшавера на фоне скандала в «Ленкоме»

По его словам, то, что произошло с Александрой Захаровой, не бросает тень на директора «Ленкома» Марка Варшавера, ведь могло произойти и при жизни Марка Захарова.

«Александра Марковна в данном случае - героиня греческой трагедии. Она - жертва рока, который воплощается на наших глазах. Так должно было произойти. Мне ее очень жаль, но это неизбежно. Все, что сейчас с ней происходит, можно было предугадать. Это могло случиться еще при жизни Марка Захарова. Это ничуть не бросает тень на выдающегося директора Марка Борисовича Варшавера», - заключил Заславский.

Ранее Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что для него стала неожиданностью новость об уходе из Александры Захаровой из театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

