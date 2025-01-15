«Иконостас театра»: Ректор ГИТИСа заступился за Варшавера на фоне скандала в «Ленкоме»

Григорий Заславский в эфире НСН объяснил уход Дмитрий Певцова из «Ленкома» и заступился за директора театра.

Основной работой актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова является Госдума, а вся творческая работа является совместительством, что противоречит «иконостасам» Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», заявил НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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Накануне Певцов объявил об окончании театральной карьеры в «Ленкоме». Певцов служил в театре 33 года, начиная с весны 1991 года. Свою последнюю роль в спектакле «Юнона и Авось» он сыграл 24 ноября 2024 года. Сегодня, 15 января, народная артистка РФ Александра Захарова заявила НСН, что ей запретили выступать на сцене «Ленкома». В свою очередь в театре заявили, что фотография Певцова висела в фойе театра по ошибке. В пресс-службе театра также уточнили, что по традиции в фойе размещаются фотографии действующих артистов, однако Певцов «забрал свою трудовую книжку» еще в ноябре 2021 года - после избрания его депутатом Госдумы. Заславский отметил, что во многих театрах признают лишь тех актеров, которые находятся в штате или когда-то служили в театре, но ушли из жизни.

«Дмитрий Певцов в последние годы работает в «штате» Госдумы, это его основное место работы. В данном случае вся творческая работа является совместительством. В практически любом театре есть два иконостаса - это те актеры, которые в штате, и те, которые работали здесь в прежние годы и умерли, но театр старается их не забывать. Так как я Певцова люблю и желаю ему крепкого здоровья, естественно, я не желаю видеть его во втором иконостасе. Но и в первом он уже не состоит», - сказал собеседник НСН.

По его словам, то, что произошло с Александрой Захаровой, не бросает тень на директора «Ленкома» Марка Варшавера, ведь могло произойти и при жизни Марка Захарова.

«Александра Марковна в данном случае - героиня греческой трагедии. Она - жертва рока, который воплощается на наших глазах. Так должно было произойти. Мне ее очень жаль, но это неизбежно. Все, что сейчас с ней происходит, можно было предугадать. Это могло случиться еще при жизни Марка Захарова. Это ничуть не бросает тень на выдающегося директора Марка Борисовича Варшавера», - заключил Заславский.

Ранее Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что для него стала неожиданностью новость об уходе из Александры Захаровой из театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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