«В театре тяжелый кризис!»: Дочери Марка Захарова запретили играть в «Ленкоме»

Накануне актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов объявил об окончании театральной карьеры в «Ленкоме». Певцов служил в театре 33 года, начиная с весны 1991 года. Свою последнюю роль в спектакле «Юнона и Авось» он сыграл 24 ноября 2024 года. Захарова отметила, что она покидает театр не по своей воле.



«Я не уходила из театра, меня убрали со сцены. Мне вчера сообщили из дирекции театра, что я не должна быть на сцене театра "Ленком Марка Захарова". Я не выясняла причины, видимо, я неугодна. Раньше мне давали раз в полгода сыграть спектакль «Вишневый сад», теперь, видимо, совсем не будут давать. С уходом моего отца меня постепенно убрали из репертуара. На мой взгляд, в театре тяжелый кризис. Мне удивительна тенденция убирания из театра популярных актеров, на которых ходил зритель», - сказала она.

Говоря об уходе из театра Певцова, Захарова назвала его большим артистом и призналась, что многие актеры «Ленкома» запуганы.

«Дмитрий Певцов – большой артист. Он - один из последних, кого вырастил Марк Анатольевич Захаров. Певцов потрясающе играл Фигаро, он изумительно играл Треплева. Он спас «Юнону и Авось», когда случилась катастрофа с Николаем Петровичем Караченцовым. Он очень решительно и смело ввелся в этот спектакль, вводил его Марк Анатольевич, и спектаклю подарили еще какое-то время жизни. Мне странно и удивительно, что сейчас происходит. Должна сказать, что мне периодически звонят актеры театра, которые перепуганы. Я не могу называть их имена, но люди просто находятся под угрозой», - заключила артистка.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил «Радиоточке НСН» о переходе в театр заслуженного артиста РФ Максима Аверина.

